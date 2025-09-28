پلیس بیش از یک تن روغن مایع قاچاق را در بزرگراه فتح کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای اساسی در انباری در بزرگراه فتح تخلیه و دپو و سپس به وسیله وانت به بازار ارسال می شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با دستور مرجع قضایی تیمی از ماموران این پلیس محل موصوف را بازرسی کردند که طی آن مشخص شد مقادیری روغن مایع خوراکی در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بوده و کالاها در سامانه جامع تجارت و انبارها نیز ثبت نشده است.

این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل یک هزار و ۱۴۵ کیلوگرم روغن مایع خوراکی بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: ورود کالای قاچاق و ارز به کشور باعث ورشکستگی کارخانجات و بیکار شدن کارگران ایرانی می شود.