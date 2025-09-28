  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

پلیس بیش از یک تن روغن مایع قاچاق را در بزرگراه فتح کشف کرد

پلیس بیش از یک تن روغن مایع قاچاق را در بزرگراه فتح کشف کرد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از هزار تن روغن مایع احتکار شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای اساسی در انباری در بزرگراه فتح تخلیه و دپو و سپس به وسیله وانت به بازار ارسال می شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با دستور مرجع قضایی تیمی از ماموران این پلیس محل موصوف را بازرسی کردند که طی آن مشخص شد مقادیری روغن مایع خوراکی در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بوده و کالاها در سامانه جامع تجارت و انبارها نیز ثبت نشده است.

این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل یک هزار و ۱۴۵ کیلوگرم روغن مایع خوراکی بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: ورود کالای قاچاق و ارز به کشور باعث ورشکستگی کارخانجات و بیکار شدن کارگران ایرانی می شود.

کد خبر 6604574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها