امینی: قاچاقچی پوشاک بیش از ۱۱ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری پوشاک قاچاق در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از سازمان صمت، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک قاچاق، متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از واحد صنفی، پوشاک قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.