۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

امینی: قاچاقچی پوشاک بیش از ۱۱ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۱۱ میلیارد ریالی متصدی واحد صنفی پوشاک به دلیل نگهداری کالای قاچاق در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری پوشاک قاچاق در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از سازمان صمت، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک قاچاق، متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از واحد صنفی، پوشاک قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

