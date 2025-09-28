شهید «نصرالله» نشان داد که اعتماد به دشمن ثمری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز یکشنبه در گرامیداشت اولین سالگرد شهدای مقاومت شهید سید حسن نصرالله با اشاره به سیره و شخصیت شهید سید حسن نصرالله، اظهار داشت: سید حسن نصرالله از آموزههای انقلاب اسلامی بهره گرفت و توانست جامعه چندصدایی لبنان را که از اقوام و مذاهب مختلف تشکیل شده است، در مسیر مقاومت متحد کند. او جوانان مستعد را شناسایی کرد، به دانش و فناوری مجهز ساخت و باتدبیر و عملکردی هوشمندانه، کاری کرد که همه طوایف و اقوام، او را نجاتبخش لبنان بدانند و جهان عرب او را بهعنوان قهرمان عرب بشناسد.
شهید «نصرالله» استقلال لبنان را حفظ کرد
وی افزود: عملکرد شهید نصرالله بهگونهای بود که نگاه مردم به مقاومت، نگاه شبهنظامی صرف نبود، بلکه حرکتی برای استقلال، آزادی و عزت بود. اگرچه از کمکهای جمهوری اسلامی بهره برد، اما همواره استقلال لبنان را حفظ کرد. همین تدبیر باعث شد تمامی طرحها و توطئههای خارجی، توسط جبهه مقاومت خنثی شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به جایگاه ویژه یاران وفادار در تاریخ اسلام، بیان داشت: همانطور که شهادت مالکاشتر موجب اندوه امیرالمؤمنین شد و فرمودند: شایسته است همه بر فقدان مالک بگریند، امروز نیز شهادت سید حسن نصرالله چنین تأثیری بر امت اسلامی گذاشته است. امام علی (ع) درباره یاران خود میفرمودند آنها همچون صخره و کوه در برابر دشمن بودند و هیچگاه فریب دنیا را نخوردند. سید حسن نصرالله نیز چنین بود؛ شخصیتی مقاوم، سرسخت، شجاع و هوشیار که هیچ حادثهای او را متزلزل نکرد.
حجتالاسلام شاهرخی، ادامه داد: تلاشهای بسیار برای حذف او و ترور رهبران مقاومت بارها انجام شد، اما ناکام ماند. او در برابر همه این نقشهها مانند صخرهای استوار ایستاد و حتی طرح خاورمیانه جدید نتوانست از سد مقاومت او عبور کند.
پیروزی در صبر و مقاومت است
وی گفت: سید حسن نصرالله و یارانش با اطاعت محض از خدا، رسول خدا، اهلبیت (ع) و ولیفقیه زمان، توانستند در جنگ ۳۳ روزه بهعنوان قهرمان عرب شناخته شوند. او همواره خود را سرباز مقام معظم رهبری میدانست و در دیدار با ایشان با افتخار گفت: من سید حسن نصرالله، قهرمان عرب، شاگرد و مطیع رهبری هستم.
نماینده ولیفقیه در لرستان، تأکید کرد: راه شهید نصرالله، همان راه امام حسین (ع) است؛ اطاعت از ولی خدا و ایستادگی در برابر ظلم، حتی اگر به شهادت ختم شود. امام حسین (ع) فرمود: اگر دین جدم با کشتهشدن من پابرجا میماند، پس ای شمشیرها مرا دربرگیرید.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: درس بزرگ شهدا این است که پیروزی در صبر و مقاومت است. حق و حقیقت ماندگار است و باطل نابودشدنی. امروز در سراسر جهان پرچم مقاومت برافراشته است و صدای مظلومان از فلسطین، لبنان، یمن و دیگر کشورها بلند است.
وی با تقدیر از برگزارکنندگان مراسم و خانوادههای معظم شهدا، حضور گسترده مردم را نشانه اقتدار و وحدت ملی دانست و گفت: شما سرمایههای اصلی کشور هستید. احترام به شما احترام به راه شهدا است.
در عرصه اقتصادی باید بازدارندگی ایجاد شود
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل سیاسی و منطقهای، گفت: شهید نصرالله نشان داد که اعتماد به دشمن ثمری ندارد. ما بارها با دشمن مذاکره کردیم، از برجام و مکانیسم ماشه تا توافقات دیگر، اما آنها هر بار زیر قول خود زدند. مقام معظم رهبری بارها فرمودند که دشمن بدعهد است و جز زیان چیزی برای ملت ما ندارد؛ بنابراین تنها راه درست، همان راه مقاومت است.
حجتالاسلام شاهرخی، ادامه داد: همانطور که در عرصه دفاعی توانستیم بازدارندگی ایجاد کنیم، باید در عرصه اقتصادی نیز چنین کنیم. مسئولان باید با برنامهریزی درست، اقتصاد را از وابستگی برهانند و نگذارند دشمن با جنگ روانی و افزایش قیمت ارز و سکه، مردم را دچار اضطراب کند. با توکل بر خدا و اطاعت از رهبری، میتوانیم این سختیها را نیز پشت سر بگذاریم.
وی بار دیگر یاد و نام شهید سید حسن نصرالله، شهید عباس نیلفروشان، شهید سید هاشم صفیالدین و دیگر شهدای مقاومت را گرامی داشت و گفت: آنان سرمایههای امت هستند و ما موظفیم راهشان را ادامه دهیم.
نظر شما