افزایش ۱۰ درصدی تلفات جاده ای در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: امروز پلیس به دلیل توسعه شهرنشینی، فناوریهای نوین و تحولات اجتماعی، مأموریتهای متعددی برعهده دارد و رسالت اصلی آن ایجاد و حفظ امنیت و آرامش در جامعه است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در جنگ ۱۲ روزه نیز کارکنان انتظامی کشور با اجرای مأموریتهای محوله، شناسایی و دستگیری جاسوسها و خنثیسازی نقشههای دشمن، نقش مؤثری ایفا کردند.
شجاعی نسب افزود: این موضوع خشم رژیم صهیونیستی را در پی داشت و شماری از مراکز انتظامی مورد حمله قرار گرفت و بیش از ۱۰۰ نفر از همکاران ما نیز جان خود را فدای امنیت مردم کردند.
افزایش تماسهای مردمی با پلیس
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت شبانهروزی مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۸ هزار تماس مردمی با این مرکز برقرار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، از این تعداد، ۹۹ هزار تماس منجر به حضور عملیاتی پلیس در صحنه شده و سایر تماسها در قالب مشاوره و راهنمایی پاسخ داده شده است.
شجاعینسب همچنین از فعالیت سامانه ۱۹۷ خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۹ هزار و ۲۶۴ تماس مردمی در زمینه انتقاد، پیشنهاد و درخواستهای مختلف ثبت شد که بیانگر افزایش ۱۵ درصدی مشارکت شهروندان در نظارت بر عملکرد پلیس است.
آمار ترافیک و برخورد با تخلفات رانندگی
وی با اشاره به مدیریت ترافیک بهعنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم گفت: در شش ماهه امسال ۶۹۹ هزار تخلف حادثهساز توسط پلیس راهور اعمال قانون شد که تمرکز اصلی بر سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، استفاده نکردن از کمربند و کلاه ایمنی بوده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: در این مدت ۳۵ هزار و ۶۵۶ خودرو توقیف شد، بیش از پنج هزار خودرو بهصورت سیستمی اخطار و متوقف شدند و چهار هزار و ۵۷۹ دستگاه موتورسیکلت به دلیل رفتارهای پرخطر توقیف گردید.
کاهش تلفات ناشی از خودروهای سوختکش
شجاعینسب با بیان اینکه در سال گذشته ۳۳ فقره تصادف فوتی ناشی از خودروهای سوختکش ثبت شد که منجر به جان باختن ۴۹ نفر شد، اظهار کرد: این آمار در سال ۱۴۰۳ به هفت فقره تصادف و ۱۱ فوتی کاهش یافت. همچنین تعداد مجروحان از ۱۰۵ نفر به ۴۳ نفر رسید.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری نیز تنها دو فقره تصادف فوتی ناشی از خودروهای سوختکش در استان ثبت شده که چهار نفر در آن جان باختند. به گفته وی، این کاهش چشمگیر نتیجه برخورد قاطع پلیس با خودروهای شوتی و سوختکش بوده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اعلام کرد: در نیمه نخست سال جاری ۹۴۳ دستگاه خودروی شوتی و سوختی اعمال قانون، ۱۸۱ دستگاه توقیف و ۲۵۶ دستگاه نیز به صورت سیستمی متوقف شدند.
تردد جادهای و رتبه اول کشوری در مدیریت ترافیک
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در شش ماهه امسال بیش از ۷ میلیون و ۶۲۴ هزار تردد در جادههای استان ثبت شده است که افزایش ده درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را به نشان می دهد که افزایش ده درصدی تلفات جاده ای را نیز به همراه داشته است.
وی افزود: سال گذشته پلیس استان در ایام نوروز موفق به کاهش تلفات جادهای شد و در مدیریت ترافیک رتبه اول کشور را کسب کرد و حفظ این جایگاه نیازمند همکاری مردم و سایر دستگاهها و ارتقای فرهنگ ترافیک است.
رصد هوشمند و برخورد با سرعتهای بحرانی
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر توسعه سامانههای هوشمند گفت: خودروهای سبک با سرعت ۱۳۰ تا ۱۵۰ کیلومتر و خودروهای سنگین با سرعت بحرانی بهمدت سه روز توقیف میشوند و همچنین وسایل نقلیه سبک با سرعت بالای ۱۵۰ کیلومتر به مدت یک هفته توقیف خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: با شناسایی ۱۱۰ نقطه پرخطر در محورهای استان و اجرای طرحهای مشترک با سایر دستگاهها، تلاش میکنیم روند کاهش تصادفات و تلفات جادهای در استان تداوم داشته باشد.
شجاعینسب بیان کرد: رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلویی، عدم سوار کردن مسافر در قسمت بار وانتها، مدیریت زمان، رعایت سرعت مجاز، بستن کمربند ایمنی و عدم استفاده از تلفن همراه از مهمترین نکات ایمنی در رانندگی است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی از تماس ساده به پیامدادن و مرور شبکههای اجتماعی رسیده است، افزود: این رفتار احتمال تصادف را تا چهار برابر افزایش میدهد. حدود ۵۰ درصد تصادفات و تلفات در جادههای روستایی رخ میدهد و رانندگان باید توجه جدی به این موضوع داشته باشند.
فرمانده انتظامی استان از فعالیت مراکز مشاوره خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال جاری هزار و ۲۱۲ نفر به این مراکز مراجعه کردهاند که با خدمات مشاوران اجتماعی، یا مصالحه حاصل شد یا به مراکز حمایتی دیگر ارجاع داده شدند.
آمار جرایم سایبری
وی با اشاره به فعالیت پلیس فتا گفت: بیش از ۵۰ درصد جرایم سایبری مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی است و برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی که سال گذشته ۳۴ درصد جرایم سایبری را شامل میشد، امسال به ۲۹ درصد کاهش یافته، اما سهم کلاهبرداریهای اینترنتی افزایش پیدا کرده است.
به گفته وی، ۹۸۲ پرونده در این حوزه بررسی و ۲۰۰۰ حساب بانکی مسدود شد و بیش از پنج میلیارد تومان به مالباختگان بازگردانده شد و همچنین ۱۳ میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان در هزار حساب بانکی مسدود شده است که بخش دیگر پس از رسیدگی قضایی عودت داده خواهد شد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا در شش ماهه نخست امسال ۶۲۲ تماس مردمی دریافت کرده و در این راستا ۵۳۱ کارت بانکی مسدود شده است.
وی هشدار داد: شهروندان نباید روی لینکهای ناشناس مانند پیامهای جعلی با عناوینی همچون «سبد کالا»، «وام فوری»، «سهام عدالت»، «یارانه» یا «عیدی دولت» کلیک کنند، چراکه هدف آنها کلاهبرداری است.
شجاعینسب با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری ۴۳۳ فقره سرقت رخ داده است، افزود: ۶۳ درصد این سرقتها کشف و ۱۳۹۶ سارق و ۱۳۳ مالخر دستگیر شدند.
وی اظهار کرد: ۷۷ محکوم فراری دوباره به زندان بازگردانده شدند و برای ۴۷ مجرم حرفهای پابند الکترونیکی نصب شد.
به گفته وی، در حوزه کلاهبرداریهای غیرسایبری نیز ۲۳۱ حساب بانکی مسدود و یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان به مالباختگان بازگردانده شد.
وقوع شش فقره قتل در خراسان جنوبی
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از وقوع شش فقره قتل در نیمه نخست سال خبر داد و گفت: تمام قاتلان در این پروندهها دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند و دو نفر از قاتلانی که در استانهای دیگر مرتکب قتل شده بودند نیز در خراسان جنوبی شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: بیش از دو هزار و ۴۰۰ فقره جرم توسط پلیس بررسی و کشف علمی پروندهها پیگیری شده است.
شجاعینسب تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری دو میلیون و ۷۷۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شد که ارزش ریالی آن بیش از ۱,۶۶۰ میلیارد تومان برآورد میشود و در همین مدت هزار و ۶۵ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق توقیف شد که از این تعداد، ۹۶۲ دستگاه خودرو شوتی بوده است.
وی افزود: ۷ پرونده قاچاق سازمانیافته به ارزش بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان و ۳۰ پرونده ملی مهم نیز در این مدت کشف و تحویل دستگاه قضایی شد.
به گفته وی، در مجموع هزار و ۳۷۴ پرونده قاچاق تشکیل و هزار و ۵۰۹ نفر متهم دستگیر شدند و ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشفشده به ۳۷۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: هماکنون ۹۱ درصد پروندهها بهصورت الکترونیکی به دادسراها ارسال میشود و تنها ۹ درصد پروندهها در پاسگاههای حاشیهای به صورت سنتی پیگیری میشوند که برای تکمیل این فرایند نیز اقدام خواهد شد.
صدور ۱۸ هزار و ۲۶۳ جلد گذرنامه
شجاعینسب در پایان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۸ هزار و ۲۶۳ جلد گذرنامه برای شهروندان استان صادر شده که ۴۰۰ جلد آن مربوط به گذرنامههای زیارتی بوده و این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی یادآور شد: همچنین از ابتدای سال ۱۰ تن انواع مواد مخدر کشف شده است.
نظر شما