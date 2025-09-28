به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرح کارشناسی رفع ناترازی انرژی استان سمنان که توسط دانشگاه سمنان و با مشارکت دولت و با تمرکز بر اطلاعات جمعیتی، جغرافیایی، اقتصادی و شهری و روستایی استان تهیه شده بود، اعلام کرد: مدیریت مصرف و طرح رفع ناترازی انرژی نباید دولتی باشد.

وی با تاکید بر ضرورت مردمی‌سازی مدیریت انرژی در کشور گفت: می‌بایست به گونه‌ای عمل کرد که منفعت اقتصادی در قبال کاهش مصرف انرژی برای خانواده‌ها ایجاد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: صف پرمصرف‌ها و کم‌مصرف‌ها باید در حوزه انرژی جدا شود و نباید شیوه مدیریت مصرف خانگی، خدماتی و صنعتی یکسان باشد.

قالیباف شبیه‌سازی طرح رفع ناترازی انرژی در استان سمنان را طرحی خوب خواند، اما تاکید کرد که این طرح نباید دولتی شود.

وی افزود: با توجه به تجارب قبلی نباید اجازه داد این طرح دولتی شود، بلکه باید به سمت مردمی شدن حرکت کند. هیچ اصلاح اقتصادی در کشور انجام نخواهد شد، مگر در حوزه و بخش انرژی که مردم مستقیماً از منافع آن بهره‌مند شوند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: یک مدیریت صحیح، در عین مصرف همین میزان انرژی فعلی، می‌تواند تولید ناخالص داخلی کشور را تا دو برابر افزایش دهد و این نشان از ظرفیت‌های بالای کشورمان است.

قالیباف در پایان گفت: در حوزه انرژی صنایع باید منطق اقتصادی حاکم شود. منظور از طرح مردمی این است که خانوارها در هر نقطه و محل زندگی خود بابت صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی، مابه‌ازای اقتصادی شفاف داشته باشند و این منفعت باعث رشد قدرت اقتصادی آن‌ها شود.