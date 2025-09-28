  1. جامعه
لزوم حفظ ارتباط ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری

وزیر دادگستری بر حفظ ارتباط ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت دادگستری، انتخابات رییس کمیسیون حقوقی و قضایی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

وزیر دادگستری در حاشیه این مراسم، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به مقام شهدا و ایثارگران کشورمان، دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه را مکمل هم برشمرد و افزود: جنگ تمام نشده و فقط شکل آن تغییر کرده، امروز در نبرد اقتصادی هستیم و برای موفقیت در این جنگ که ادامه دفاع مقدس است، باید سازوکار و تدابیر مناسب آن را به کار بگیریم.

رحیمی اظهار داشت: بخش اعظم ایرانیان خارج از کشور به سرزمین مادری خود دلبستگی دارند و باید به این افراد به چشم فرصتی نگریست که فرهنگ و تمدن ایرانی را به همه جهان منتقل می‌کنند.

وی با تاکید بر حفظ و تقویت ارتباط ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری، این موضوع را مستلزم رویکرد و سیاستگذاری صحیح و واقع‌‎بینانه برشمرد و گفت: نگارش لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به ما سپرده شده بود که این مهم بخصوص با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های عضو انجام و مراحل پایانی بررسی را در شورای نگهبان سپری می‌کند که پس از تبدیل به قانون فرصت و بستر مناسبی را برای حمایت از هموطنان خارج از کشور و تقویت ارتباط و استفاده از ظرفیت‌های و توانایی‌های آنان فراهم می‌کند.

وزیر دادگستری با اشاره به مشکلات مختلفی که گریبانگیر ایرانیان خارج از کشور بود اظهار داشت: بحمدالله امروز با تغییر نگاه به به این دسته از هموطنان به عنوان یک ظرفیت بالقوه و ارزشمند، بسیاری از مشکلات گذشته حل شده و تلاش می‌کنیم مسایل باقی مانده نیز به مروز مرتقع شود.

رحیمی گفت: در شرایط کنونی بخصوص در حوزه اقتصادی نیازمند هم‌افزایی و همکاری و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش‌های مختلف تولیدی هستیم و این امر نیازمند اعتمادسازی و ایجاد امنیت اقتصادی و روانی برای این هموطنان است.

وی خاطر نشان کرد: امروز با وجود دیدگاه‌های متعالی رهبر معظم انقلاب، قانون شفاف، مسئولان دغدغه‌مند و عزم راسخ در حوزه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، همه ابزارها و امکانات برای جذب این هموطنان و سرمایه‌های آنان برای آبادانی و توسعه بیشتر کشور در دسترس است. باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، برگزاری نشست‌های تخصصی و ایجاد مشوق‌های متنوع، هموطنان خارج از کشور را تشویق و ترغیب به حفظ و تقویت ارتباط با سرزمین مادری و سرمایه‌گذاری در ایران کنیم.

رییس کارگروه حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور گفت: باید شرایطی را فراهم آوریم که هموطنان خارج از کشور به این باور قلبی برسند که ایران سرزمینی امن، آرام و آباد با ظرفیت‌های بدیع و متنوع برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است.

در این نشست، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به انتخاب اعضا برای ۲ سال آتی به عنوان رییس کارگروه حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور انتخاب شد.

