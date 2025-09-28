رشد ۹ درصدی ازدواج دانشجویی در تهران؛ محور اصلی ترویج فرزندآوری

به گزارش خبرنگار مهر، هاشمی نژاد مدیر مرکز فرهنگی آموزشی دانشگاهیان صبح امروز در نشست خبری بیست و هشتیمن دوره ازدواج دانشجویی با ارائه گزارشی از بیست و هفتمین دوره ازدواج دانشجویی گفت: بیست و هفتیمن دوره ازدواج دانشجویی با حضور پرشور دانشجویان، سال گذشته در یک بازه زمانی از ۲۹ آبان ماه تا ۱۹ اردیبهشت ماه در قالب ۳۹ کاروان و کاروان‌های ۴ روزه شروع شد.

وی ادامه داد: ۱۴ هزار و ۲۲۰ زوج در این دوره ثبت نام کردند که توانستیم در این بازه زمانی و در قالب ۳۹ کاروان، میزبان حدود ۸۲۰۰ زوج دانشجویی در مشهد مقدس باشیم، بالای ۷۰ درصد از دانشجویان ثبت نامی و زوجین ثبت نامی در مشهد حضور داشتند.

وی افزود: توفیق داشتیم که به ازای هر زوج ۱۷ ساعت دوره آموزشی برگزار کردیم، ۱۱۶۰ زوج از مشاوره‌های فردی و گروهی در آن بازه ۴ روز و سه شب استفاده کردند.

مدیر مرکز فرهنگی آموزشی دانشگاهیان افزود: میانگین ساعت فرهنگی به ازای هر زوج تقریباً ۸ ساعت بود و در دوره بیست و هفتم هم با توجه به نظرسنجی که داشتیم ۸۸ درصد از دانشجویان رضایتمندی خودشان را از این دوره اعلام کردند.

وی افزود: ما در این دوره، دوره های آموزشی داشتیم، رویداد کتابخوانی پند پدرانه را داشتیم که نصیحت‌ها و فرمایشات حضرت آقا در حوزه خانواده بود که دانشجویان به میزان ۹۷۵۰ ساعت کتابخوانی داشتیم که یکی از بزرگترین و کم نظیرترین رویدادهای کتابخوانی گروهی در این دوره اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: ۱۰۵۰۰ زوج در دوره‌های آموزش مجازی که قبل از سفر دانشجویان برگزار می شد، شرکت کردند، به ازای هر زوج، ۸ ساعت آموزشی داشتیم، میزان ساعت کلی دوره آموزشی مان ۸۴ هزار ساعت دوره آموزشی و رویدادمان یک و نیم ساعت بود.

هاشمی نژاد افزود: محور اصلی این دوره تحکیم بنیاد خانواده و ترویج فرزندآوری بود که با توجه به صیانت از جمعیت، ما سعی کردیم در این دوره به تفصیل به آن بپردازیم.

وی ادامه داد: حدود ۲۰۰۰ واحد دانشگاهی در دوره مذکورثبت نام کردند که ۲۰ درصد از دانشگاه‌ها مربوط به استان تهران بود و ثبت نام ازدواج دانشجویی استان تهران ۹ درصد رشد داشت.

هاشمی نژاد ادامه داد: بعد از استان تهران ما استان اصفهان را داشتیم که با ۵ درصد رشد همراه بود، بعد از اصفهان استان قم و استان یزد بیشترین رشد را داشتند.

وی ادامه داد: به تفکیک وزارتخانه ها، ۳۱ درصد از ثبت نامی‌ها مربوط به وزارت علوم، ۱۰ درصد مربوط به وزارت بهداشت، ۱۳ درصد مربوط به دانشگاه فرهنگیان، ۲۲ درصد مربوط به دانشگاه آزاد، ۴ درصد مربوط به دانشگاه ملی مهارت، ۱۰ درصد مربوط به دانشگاه پیام نور و ۱۰ درصد هم سایر مراکز دانشگاهی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی بودند.