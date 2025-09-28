دادگستری لرستان در کشور برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هرساله از سوی قوه قضائیه عملکرد دادگستری استان‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در آخرین ارزیابی صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۳ دادگستری کل استان لرستان در حوزه عملکردی و اجرای برنامه‌های ابلاغی سند تحول قضایی موفق به کسب رتبه دوم در بین دادگستری‌های کل کشور شد.

‌دادگستری کل استان لرستان در طی سال ۱۴۰۳ در حوزه‌های احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، رضایتمندی ارباب‌رجوع، آموزش، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش پرونده‌های مسن، کاهش اطاله دادرسی و سایر شاخص‌های برنامه عملیاتی و سند تحول قضایی رشد چشمگیری داشته است که این مهم با تلاش همکاران قضایی و اداری و همچنین راهبری رئیس‌کل دادگستری لرستان صورت‌گرفته است.

در همین راستا پس از ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط کارگروه ملی ارزیابی مدیران برتر، حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان به‌عنوان مدیر برتر ملی انتخاب شدند.