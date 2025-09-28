تخصیص ۲۵ میلیارد ریال برای خرید ست نجات هیدرولیک

به گزارش خبرنگار مهر، علی عنایتی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و ایمنی، با اشاره به حضور آتش‌نشانان در جنگ ۱۲ روزه در کنار نیروهای نظامی و انتظامی، اظهار داشت: در ششمین دوره مدیریت شهری، شهرداری بیرجند توجه بسیار خوبی به بحث ایمنی و آتش‌نشانی داشته است.

وی کمبود نیروی انسانی را یکی از چالش‌های اصلی این سازمان عنوان کرد و افزود: در چند سال گذشته بیش از ۴۰ نفر از همکاران بازنشسته شده‌اند و هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود.

عنایتی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های شهردار بیرجند، سال گذشته ۱۰ نفر راننده به‌عنوان نیروی شرکتی جذب شدند و همچنین ۴۸ نفر دیگر از طریق آزمون به‌عنوان نیروی پیمانی پذیرفته شده‌اند که تا پایان سال به سازمان اضافه خواهند شد.

وی با اشاره به افزایش جمعیت شهرک‌ها و دهیاری‌های اطراف بیرجند و تبدیل آن‌ها به شهرک‌های بزرگ با بیش از دو هزار نفر جمعیت، تأکید کرد: از آنجا که دفتر امور روستایی و وزارت کشور پیش‌بینی لازم را انجام نداده‌اند، ارائه خدمات به این مناطق بر عهده آتش‌نشانی گذاشته شده است.

عنایتی ادامه داد: برای خدمات‌رسانی به این مناطق، لازم است ساختار آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گسترش یابد و منابع انسانی و مالی لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.

وی از خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی ۱۸ تنی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال و همچنین تخصیص ۲۵ میلیارد تومان برای خرید ست هیدرولیک امداد و نجات در یک سال گذشته خبر داد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بیرجند فرسودگی ناوگان خودرویی را یکی از دغدغه‌های این سازمان دانست و گفت: از سال ۱۴۰۲ هر سال یک خودروی سبک یا سنگین به ناوگان اضافه شده که در صورت تداوم این روند، مشکل فرسودگی در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.

وی همچنین از جذب ۲۴ میلیارد ریال از وزارت کشور برای خرید تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی و ماسک‌های آتش‌نشانی و همچنین ۲۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات فردی آتش‌نشانان خبر داد.

عنایتی با اشاره به وجود صنایع پرخطر و مخازن مایعات قابل اشتعال در منطقه ویژه اقتصادی، گفت: روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ تانکر حامل سوخت وارد این منطقه می‌شوند که ایجاد یک پایگاه آتش‌نشانی در آنجا ضروری بود و با کلنگ‌زنی انجام‌شده، این امر در آینده محقق خواهد شد.

وی با تشکر از پیگیری‌های دادستان مرکز استان، از خرید دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی برای منطقه ویژه اقتصادی بیرجند و ماهیرود خبر داد.

عنایتی با اشاره به آمار حوادث سال گذشته، بیان کرد: در این مدت ۵۹۱ مورد حریق داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین هزار و ۷۰۸ حادثه با ۶۹ درصد افزایش و در کل دو هزار و ۲۹۹ مورد حریق و حادثه با ۴۵ درصد افزایش ثبت شده که از این تعداد دو هزار و ۱۱۹ مورد در محدوده شهر و ۱۸۰ مورد خارج از شهر بوده است.

عنایتی از هفت مورد فوت با ۱۲ درصد کاهش، ۱۸۶ مصدوم با ۳۱ درصد افزایش و هزار و ۷۳۴ نجات‌یافته با ۸۷ درصد افزایش در یک سال گذشته خبر داد.

به گفته وی، از ۳۶ هزار و ۵۲۰ تماس با آتش‌نشانی، ۱۱ هزار و ۴۹۵ مورد واقعی و ۲۵ هزار و ۲۵ تماس دیگر مزاحمت بوده است.

عنایتی، میانگین مدت زمان رسیدن به محل حادثه در داخل شهر را ۳ دقیقه و ۴۹ ثانیه و در خارج از شهر را ۱۴ دقیقه اعلام کرد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند در پایان از ۶۵ بازدید ایمنی از ساختمان‌های ادارات و مؤسسات دولتی، ۱۱۴ بازدید از ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه و ۲۷ مورد بازدید از مدارس خبر داد.