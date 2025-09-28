به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر یکشنبه در جلسه خدمات سفر که یکشنبه در استانداری گیلان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به موضوعات حمل و نقل عمومی، ترافیک و بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک شهری اشاره کرد و گفت: بررسی جدی این موارد در شورای ترافیک استان مورد تاکید است.

وی افزود: طرح‌های گردشگری در استان گیلان با اعتباری بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال در حال اجراست که تأمین زیرساخت‌ها، عامل کلیدی برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها محسوب می‌شود.

استاندار گیلان همچنین تعطیلی روزهای پنجشنبه را فرصتی مناسب برای افزایش سفر و توسعه ظرفیت گردشگری استان عنوان کرد.

جان باختن ۱۸۳ نفر طی سال جاری در جاده‌های گیلان

«سرهنگ جاور صفاری» رییس پلیس راه گیلان گزارشی از عملکرد ۶ ماهه نخست سال ارائه داد و اعلام کرد: بیش از ۱۱ میلیون تردد بین استانی در این مدت ثبت شده است.

وی با اشاره به کاهش ۲ درصدی جان‌باختگان حوادث رانندگی نسبت به سال گذشته، گفت: ۱۸۳ نفر در سال جاری در جاده‌های استان جان خود را از دست داده‌اند.

صفاری همچنین از رضایتمندی ۳۷ درصدی مردم از عملکرد پلیس راه از طریق سامانه ۱۹۷ خبر داد.

وقوع ۵۰۵ حادثه طی ۱۲۳ روز گذشته در گیلان

«هادی سلیمی» مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان، نیز به وقوع ۵۰۵ حادثه طی ۱۲۳ روز گذشته اشاره کرد که ۳۸۰ مورد آن مرتبط با حوادث ترافیکی بوده است.

وی از کاهش نجات‌یافتگان در حوزه سواحل و دریا نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد نجات‌یافتگان در سال جاری به ۳۰۰ نفر رسیده است که این موضوع بیانگر اهمیت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی صحیح است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، از انجام ۶۴۵ هزار و ۵۷۷ مورد اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش چهره به چهره، توزیع بروشور و پخش برنامه‌های رادیویی در حوزه دریا خبر داد.

در این جلسه همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی عملکرد خود را در حوزه خدمات سفر و ایمنی به گزارش ارائه کردند.