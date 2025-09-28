  1. استانها
  2. گیلان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

استاندار گیلان: دفاع مقدس سبب حفظ تمامیت ارضی و اقتدار ایران شد

استاندار گیلان: دفاع مقدس سبب حفظ تمامیت ارضی و اقتدار ایران شد

رشت- استاندار گیلان با اشاره به اینکه دفاع مقدس سبب حفظ تمامیت ارضی و اقتدار ایران شد، گفت: توانمندی نیروهای مسلح کشور اکنون در سطحی است که هیچ تهدیدی نمی‌تواند به خاک ایران لطمه بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، با اشاره به تحمیل جنگ نابرابر و حمایت گسترده قدرت‌های استکباری از دشمن اظهار کرد: تنها یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگی نابرابر و تحمیلی بر ملت ایران آغاز شد.

وی اضافه کرد: در آن زمان کشور از لحاظ ساختار نظامی آماده نبود و سپاه و بسیج به شکل امروزی وجود نداشت اقتصاد کشور به دلیل تبعات انقلاب دچار اختلال بود و فضای عمومی جامعه آماده شرایط جنگی نبود.

استاندار گیلان افزود: در مقابل ایران، همه قدرت‌های استکباری با تمام توان از رژیم بعث عراق حمایت کردند اما ملت ایران با ایستادگی جانانه و هشت سال مقاومت بی‌نظیر اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

حق‌شناس با تاکید بر هزینه‌های بالای جنگ گفت: با وجود شهیدان، جانبازان و مشکلات متعدد، عزت، اقتدار و تمامیت ارضی کشور حفظ شد و این دستاورد بزرگ تضمینی برای مقابله با هر گونه تهدید جدید است.

وی در ادامه اضافه کرد: امروز توان نیروهای مسلح و امنیتی ایران قابل مقایسه با سال ۵۹ نیست و تسلط آنان به گونه‌ای است که حتی انتشار پیام‌های تحریک‌آمیز دشمن در فضای مجازی به سرعت کنترل و مقابله می‌شود.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از سیاست‌های برخی کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه پرداخت و گفت: برخلاف شعارهای آزادی‌خواهانه، این کشورها رفتارهایی مغایر با منافع ملی ایران داشته‌اند که قابل قبول نیست.

وی در پایان تصریح کرد: هفته دفاع مقدس نمادی از سبک زندگی مقاوم، ایثارگرانه و حفظ ارزش‌های انقلاب است که باید در جامعه همواره زنده و پایدار بماند.

کد خبر 6604383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها