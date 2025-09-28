استاندار گیلان: دفاع مقدس سبب حفظ تمامیت ارضی و اقتدار ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، با اشاره به تحمیل جنگ نابرابر و حمایت گسترده قدرت‌های استکباری از دشمن اظهار کرد: تنها یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگی نابرابر و تحمیلی بر ملت ایران آغاز شد.

وی اضافه کرد: در آن زمان کشور از لحاظ ساختار نظامی آماده نبود و سپاه و بسیج به شکل امروزی وجود نداشت اقتصاد کشور به دلیل تبعات انقلاب دچار اختلال بود و فضای عمومی جامعه آماده شرایط جنگی نبود.

استاندار گیلان افزود: در مقابل ایران، همه قدرت‌های استکباری با تمام توان از رژیم بعث عراق حمایت کردند اما ملت ایران با ایستادگی جانانه و هشت سال مقاومت بی‌نظیر اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

حق‌شناس با تاکید بر هزینه‌های بالای جنگ گفت: با وجود شهیدان، جانبازان و مشکلات متعدد، عزت، اقتدار و تمامیت ارضی کشور حفظ شد و این دستاورد بزرگ تضمینی برای مقابله با هر گونه تهدید جدید است.

وی در ادامه اضافه کرد: امروز توان نیروهای مسلح و امنیتی ایران قابل مقایسه با سال ۵۹ نیست و تسلط آنان به گونه‌ای است که حتی انتشار پیام‌های تحریک‌آمیز دشمن در فضای مجازی به سرعت کنترل و مقابله می‌شود.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از سیاست‌های برخی کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه پرداخت و گفت: برخلاف شعارهای آزادی‌خواهانه، این کشورها رفتارهایی مغایر با منافع ملی ایران داشته‌اند که قابل قبول نیست.

وی در پایان تصریح کرد: هفته دفاع مقدس نمادی از سبک زندگی مقاوم، ایثارگرانه و حفظ ارزش‌های انقلاب است که باید در جامعه همواره زنده و پایدار بماند.