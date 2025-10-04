حق شناس: حمایت قضایی و مدیریت یکپارچه کلید عبور از بحران‌ ها است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان سفر رئیس قوه قضاییه به استان را نقطه عطفی در تحولات قضایی و اجتماعی استان خواند و اظهار کرد: با حمایت دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از اراضی که به اشتباه سند خورده بودند به مردم بازگردانده شد و پیگیریها برای حل و فصل باقیمانده زمینها ادامه دارد.
استاندار گیلان تأکید کرد: ساخت و ساز در روستاها، به ویژه برای ساکنان بومی، باید مورد حمایت قرار گیرد و دستگاه قضایی در این مسیر همراهی کرده است.
وی با نگاهی به پیوند رشتههای حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی، بر اهمیت تولید نظم، عدالت، رفاه و توسعه توسط نهادهای قانونگذار و اجرایی تأکید کرد و افزود: مجلس، قوه قضاییه و دولت باید در تولید قوانین حکمتآموز و اجرای صحیح آنها همراستا عمل کنند.
حق شناس همچنین به بارشهای شدید دو روز اخیر در استان اشاره کرد و گفت: این بارندگیها معادل بارش دو سال بوده که منجر به بحران آبگرفتگی شد، در حالی که بسیاری از استانها با مشکل کمآبی مواجه هستند لذا میتوان از این ظرفیت بارندگی در توسعه اقتصاد بهره برد.
وی با بیان اینکه ۹۸ درصد کشاورزان استان موفق به برداشت محصول برنج شدند، گفت: تنها یک درصد از کشاورزان در برداشت با مشکل مواجه بودند.
استاندار گیلان با اشاره به جنگ دوازده روزه و تأثیر آن بر فضای اقتصادی و فرهنگی کشور، گفت: این شرایط باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی و فرهنگی در انتظار ثبات بمانند، اما باید از هماکنون با برنامهریزی دقیق و تصمیمگیری درست برای آینده اقدام کنیم.
رشد گردشگری و توسعه زیرساختها در گیلان
حقشناس از رشد گردشگری استان خبر داد و افزود: پیش از جنگ اخیر، ۲۵۵ پرواز خارجی در فرودگاه رشت ثبت شده و میانگین اشغال هتلها به ۲۵ درصد رسیده است
وی همچنین از ساخت ۱۳ هتل چهار و پنج ستاره در استان خبر داد که در حال اجرا است و گفت:توسعه زیرساختها از جمله راهآهن رشت به آستارا را نقشی مهم در اتصال استان به کریدور شمال-جنوب دارد.
حقشناس با انتقاد از نگاه بخشی در تخصیص منابع، خواستار مدیریت یکپارچه و استفاده بهینه از امکانات شد و اظهار داشت: بدون ابزار مناسب، اجرای سیاستها دشوار خواهد بود و مردم نیز تفکیکی میان نهادها قائل نیستند.
وی در پایان از همراهی قضات، کارکنان دستگاه قضایی و مسئولان استان در حل بحرانها و پیشبرد امور اجرایی تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد با ادامه این همکاریها، مسیر توسعه و رفاه برای مردم گیلان هموارتر شود.
نظر شما