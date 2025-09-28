به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه های علمیه بیانیهای در اولین سالگرد شهادت مجاهد کبیر علامه سید حسن نصرالله و فرماندهان مقاومت صادر کردند که متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
شهادت در راه خدا برای مجاهدان اسلام، سنتی معهود بر مبنای قرآنی احدی الحسنیین است. و این سنت در ذریۀ پیامبر عظیم الشأن و ائمه معصومین به عنوان میراثی ماندگار الگوسازی شده است.
ششم مهرماه ۱۴۰۳ یادآور اقدام تروریستی بیسابقه رژیم صهیونیستی است که با هدایت و همراهی و استفاده از تسلیحات پیشرفته آمریکایی، دبیرکل حزبالله لبنان، مجاهد کبیر، علامه سیدحسن نصرالله، را در قلب مناطق مسکونی بیروت به شهادت رساند.
این جنایت تروریستی نه تنها نقض فاحش قواعد بینالمللی و منشور ملل متحد بود، بلکه نمونهای روشن از توسل به ترور و آدمکشی برای ضربهزدن به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل به شمار میآید. بدون تردید مطالبه مجازات جانیان صهیونیست به خاطر این جنایت یک مطالبه ابدی از طرف امت اسلامی، کشورهای منطقه و انسانهای آزاده باقی خواهد ماند.
فرزندان اسلام همچون علامه مجاهد شهید سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، فرماندهان و مسئولان ارشد حزبالله نظیر حاج عبدالمنعم کرکی (حاج ابوالفضل) فرمانده جبهه جنوب لبنان، حاج سمیر دیب (حاج جهاد) رئیس دفتر شهید نصرالله، حاج ابراهیم جزینی (حاج نبیل) مسئول امنیت شهید نصرالله و دیگر فرماندهان و مسئولان ارشد حزبالله و سردار سرافراز سپاه اسلام و مستشار ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، در طول تاریخ مبارزه با ظلم و کفر و فساد، جان عزیز خود را با افتخار تقدیم درگاه الهی کردهاند و امروز تشیع و اسلام عزیز با این جان نثاریها، به این عظمت و اقتدار رسیده است.
رزمندگان حزب الله لبنان، سالهاست که کربلایی مبارزه میکنند و حسین گونه به شهادت میرسند و این وصال الهی، تقدیر شیرین و پر حلاوت مجاهدت در راه خداست.
شهادت مجاهد کبیر، سید مقاومت، علامه سیدحسن نصرالله، گرچه برای امت اسلامی و همه آزادیخواهان جهان ثلمهای جبران ناپذیر است؛ اما در حقیقت هیچ پاداشی گرانبهاتر از شهادت و لقای الهی برای سالها مجاهدت در راه خدا نیست.
شهادت، حقیقتاً برای آنان زیبنده و مبارک است؛ اما در این میان، ماییم و این داغ جگر سوز که مرهمی برای التیام آن نیست.
آن شهیدان والامقام در میدان مجاهدت با نگاهی موحدانه و خالصانه مبارزه میکردند و توحید در عمق رفتار و گفتارش نمایان بود. اعتقاد راسخ به امداد و نصرت الهی و باور عمیق به سربازی در راه حضرت مهدی – عجل الله تعالی فرجه الشریف – آنان را پس از عمری مجاهدت به مقاماتی بزرگ و معنوی رسانده بود و حقیقتاً از اولیای الهی بودند.
مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه های علمیه، شهادت مجاهد کبیر علامه سیدحسن نصرالله، حجت الاسلام والمسلمین سید هاشم صفی الدین، سردار سرافراز سرلشکر عباس نیلفروشان و سایر فرماندهان و سرداران مقاومت را محضر امام زمان (عج)، امام خامنه ای (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، حوزههای علمیه, جبهه مقاومت و آحاد امت اسلامی و آزادیخواهان جهان، تبریک و تسلیت عرض میکند.
امروز جبهه عظیم مقاومت، امت اسلامی و ملل آزادیخواه جهان، خونخواه سید الشهدای مقاومت و سایر شهدای مقاومت لبنان، فلسطین، یمن، ایران، عراق و… هستند و در سایه وعده تخلف ناپذیر الهی و عنایات حضرت ولی عصر (عج)، پایان اسرائیل را بسیار نزدیک می دانند، و این مهم قریب الوقوع است، إنشاءالله.
ان تنصرواالله ینصرکم و یثبت اقدامکم
