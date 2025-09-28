  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

حجت‌الاسلام قمی: تا رجعت مبارک شهدای زنده ما بر عهد خود می‌مانیم

حجت‌الاسلام قمی: تا رجعت مبارک شهدای زنده ما بر عهد خود می‌مانیم

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تجلیل از فداکاری شهدا، بر استمرار مسیر آرمان‌های انسانی و اسلامی قدس تا پیروزی یا شهادت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در ویراستی، با یادآوری لحظه شهادت سید حسن نصرالله نوشت: خدا خون‌بهایت شد، تا رجعت مبارک شهدای زنده، و در صبح ظهور، ما بر عهد خود و بر این مسیر می‌مانیم.

متن این پیام به شرح زیر است:

قسم به لحظه‌ای که زمان از حرکت ایستاد و در راه آرمان انسانی و اسلامیِ قدس، خون خود را بذل کردی و خدا خون‌بهایت شد، تا رجعت مبارکِ شهدای زنده و در صبح ظهور ما بر عهد خود و بر این مسیر می‌مانیم. سرنوشت محتومِ همه‌ی هم‌مسلکانِ الهی و مجاهد همین است؛ یا فتح یا شهادت.

کد خبر 6604760
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها