به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در ویراستی، با یادآوری لحظه شهادت سید حسن نصرالله نوشت: خدا خون‌بهایت شد، تا رجعت مبارک شهدای زنده، و در صبح ظهور، ما بر عهد خود و بر این مسیر می‌مانیم.

قسم به لحظه‌ای که زمان از حرکت ایستاد و در راه آرمان انسانی و اسلامیِ قدس، خون خود را بذل کردی و خدا خون‌بهایت شد، تا رجعت مبارکِ شهدای زنده و در صبح ظهور ما بر عهد خود و بر این مسیر می‌مانیم. سرنوشت محتومِ همه‌ی هم‌مسلکانِ الهی و مجاهد همین است؛ یا فتح یا شهادت.