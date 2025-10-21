فرماندار کنگان: خدمات درمانی در بیمارستان امام خمینی ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح سهشنبه در بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) ضمن قدردانی از تلاشهای کادر درمان و مدیریت بیمارستان، بر ضرورت تسریع در رفع نواقص زیرساختی و ارتقای سطح خدمات به بیماران تأکید کرد.
فرماندار کنگان گفت: سلامت مردم، خط قرمز مدیریت شهرستان است و هر اقدامی که به بهبود خدمات درمانی و رفاهی بیماران کمک کند، با تمام توان پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم توجه ویژه به وضعیت پانسیونها، فضای سبز و امکانات رفاهی پرسنل و بیماران افزود: بیمارستان امام خمینی (ره) محور اصلی ارائه خدمات درمانی در جنوب استان بوشهر است و باید با نگاه توسعهمحور، کمبودها و نیازهای آن در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
زیبا از همکاری صنعت در بازسازی و پشتیبانی بخشهای مختلف بیمارستان قدردانی و تصریح کرد: این تعامل میان صنعت و حوزه سلامت، الگویی موفق برای حمایت از زیرساختهای حیاتی شهرستان است و باید در سایر بخشها نیز تداوم یابد.
فرماندار کنگان در پایان تأکید کرد که ارتقای خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم از اولویتهای اصلی فرمانداری است و همه دستگاهها باید در این مسیر همراه و همافزا باشند.
