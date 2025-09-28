درویش: حاضریم بازیکن ۲۰ میلیون دلاری جذب کنیم؛بهترین خریدها را داشتیم!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جا دارد از فراکسیون ورزش تشکر کنم که دغدغه هواداران و باشگاه پرسپولیس را دارند و امیدوارم با پیگیری‌های نمایندگان، مسائل و امور مربوط به باشگاه حل شود.

رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در ادامه اظهاراتش گفت: برخلاف صحبت‌های لک علی‌آبادی با اصحاب رسانه، او در جلسه با ما عنوان کردند که از پاسخ‌ها قانع شده‌اند.

۴ بازیکن هپاتیتی در فوتبال ایران بازی می کنند

درویش در رابطه با سرژ اوریه تصریح کرد: تست پزشکی مانع حضور سرژ اوریه در فوتبال نیست. کمیسیون پزشکی فدراسیون فوتبال به ما اعلام کرده که چهار بازیکن کنونی که در فوتبال ایران بازی می‌کنند به هپاتیت مبتلا هستند. اوریه بزرگواری کرد که از لحاظ قانونی این موضوع را پیگیری نکرد و اگر او پیگیری قانونی می‌کرد، مشکلات زیادی برای فوتبال ایران و پرسپولیس به وجود می‌آمد.

۱۰ بازیکن خوب در نقل‌وانتقالات جذب کردیم

وی درباره گلایه هواداران پرسپولیس از عملکرد مدیریتی افزود: فکر نمی‌کنم در تاریخ نقل‌وانتقالات باشگاه پرسپولیس، تیم این تعداد بازیکن خوب و طراز اول جذب کرده باشد. ما امسال ۹ تا ۱۰ بازیکن بسیار خوب جذب کردیم. بازیکن را سرمربی انتخاب می‌کند و هیئت مدیره و مدیرعامل در آن نقشی ندارند. لیست اولیه را اسماعیل کارتال، سرمربی فصل گذشته، به ما داده بود که بر اساس آن بازیکنان جذب شدند.

کارتال بعد از خروج از ایران با هیچ رسانه ای صحبت نکرده است

او افزود: کارتال به ما گفت که من با هیچ رسانه‌ای در رابطه با لیست نقل‌وانتقالات صحبت نکرده‌ام و همه صحبت‌هایی که از من منتشر می‌شود دروغ است. ما دقیقاً مطابق لیست کارتال بازیکن جذب کردیم و او پیگیر برخی از بازیکنان از جمله ابرقویی بود.

درویش ادامه داد: کارتال با جذب مجتبی فخریان موافق نبود، اما در جلسه‌ای حمید استیلی به من گفت دلیل نمی‌شود که باشگاه هر بازیکنی که کارتال می‌خواهد را جذب کند. استیلی تأکید کرد فخریان یک «تلنت» است. من از او پرسیدم معنی کلمه تلنت چیست که پاسخ داد یعنی یک بازیکن بااستعداد. بر همین اساس و به درخواست استیلی این بازیکن را جذب کردیم.

مشکلی برای جذب بازیکن ۲۰ میلیون دلاری نداریم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تأکید کرد: لیست اصلی و چرک نویس و همه این اصطلاحات ساخته فضای مجازی است که می‌خواهند برای پرسپولیس حاشیه ایجاد کنند. مالک باشگاه به ما اعلام کرده حتی اگر قیمت بازیکنی ۲۰ میلیون دلار هم باشد ما او را جذب خواهیم کرد و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

دورسون می‌توانست ۸۰۰ هزار دلار بگیرد؛ به هیچ دلالی پول نداده ایم

وی درباره فسخ قرارداد با سردار دورسون و پرداخت ۴۰۰ هزار دلار به او نیز گفت: وقتی مربی بازیکنی را نمی‌خواهد، من نمی‌توانم او را تحمیل کنم. ما ۴۰۰ هزار دلار به او پرداخت کردیم، در حالی که او می‌توانست ۸۰۰ هزار دلار بگیرد. ما به هیچ ایجنت و دلالی پول نداده‌ایم.