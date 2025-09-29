حضور گزینه مد نظر هاشمیان در پرسپولیس منتفی شد/ اختلاف یک میلیون دلار!

به گزارش خبرنگار مهر، جمال لوئیس بازیکن سابق تاتنهام و واتفورد انگلیس که به طور قرضی در سائوپائولو برزیل نیز بازی کرده بود با وجود پشت سر گذاشتن تست های پزشکی در تهران موفق به عقد قرارداد یک ساله با سرخپوشان با مبلغ دلخواهش نشد.

مدافع انگلیسی مدنظر وحید هاشمیان که در ازای دریافت یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار حاضر بود برای پرسپولیس یک فصل بازی کند با درخواست باشگاه برای تخفیف روبرو شد که این مبلغ نزدیک به ۲۰۰ هزار دلار کسر شد اما باز هم هیئت مدیره باشگاه پس از رایزنی با کنسرسیوم بانکی که مالکیت پرسپولیس را عهده دار شده است از جذب لوئیس با این عدد و رقم سر باز زدند.

مصدومیت های پیشین این بازیکن دوری بلند مدت او از تمرینات باعث شد تا چنین تصمیمی در خصوص لوئیس گرفته شود. مدیران باشگاه پرسپولیس انتظار تخفیفی نزدیک به یک میلیون دلار از لوئیس دارند اما این بازیکن راضی به پذیرش مبلغ جدید پرسپولیسی ها نشده است تا پیوستن او به جمع شاگردان وحید هاشمیان منتفی شود.