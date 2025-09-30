ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد تیم ها در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر، عبور تیم ها از ۵ بازی ابتدایی را مرزی برای نمایش میزان هماهنگی تاکتیکی دانست. سرمربی پیشین پرسپولیس با اشاره به شرایط این روزهای سرخپوشان، بازیسازی و ضعف در خلق موقعیت را مشکل اصلی این تیم عنوان کرد.

هفته پنجم عیار تیم‌ها را مشخص می‌کند

پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است که پرسپولیس بعد از گذشت پنج هفته باید به مرحله تازه‌ای از هماهنگی برسد و هفته‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده سرخ‌پوشان خواهد داشت.

ابراهیمی درباره شرایط پرسپولیس گفت: هفته پنجم عیار یک تیم از هر لحاظ مشخص می‌شود. از این مقطع به بعد، هماهنگی تاکتیکی و همچنین استفاده از تکنیک خاص بازیکنان به مرحله رشد و بلوغ می‌رسد. پرسپولیس هم مانند سایر تیم‌ها این مرز را رد کرده و باید دید از هفته ششم به بعد چه عملکردی خواهد داشت.

مربی پیشین پرسپولیس تصریح کرد: قطعاً این موضوع نیز شامل حال وحید هاشمیان می شود و به نوعی می توان پایان هفته پنجم یا بازی پنجم را مرز مشخص برای داشتن انتظار از ایده های یک مربی دانست.

مشکل اصلی بازی‌سازی است

او با اشاره به وضعیت خط حمله پرسپولیس توضیح داد: پرسپولیس در خط حمله ضعیف نیست، چون هر زمان توپ به علی علیپور برسد، او گل می‌زند. مشکل اصلی در بخش بازی‌سازی و پخش توپ است که باید برطرف شود. این ضعف می‌تواند جریان بازی را مختل کند و سرنوشت تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

حمایت از هاشمیان و حق هوادار برای انتقاد

ابراهیمی تأکید کرد: هرگونه تغییر فنی به ضرر تیم است. باید به وحید هاشمیان فرصت داد تا ایده‌هایش را پیاده کند، هرچند به هواداران هم حق می‌دهم بابت نتایج ناراضی باشند چون پرسپولیس جایی نیست که فرصت خیلی طولانی برای ایجاد هماهنگی داشته باشید. اگر پرسپولیس در مسیر فوتبال زیبا باشد، تماشاگر هم فهم فوتبالی دارد و فرصت می دهد اما اگر نه بازی خوب و نه نتیجه مطلوب باشد، اعتراض ها هم طبیعی است.

وی در پایان درباره انتقادها از عملکرد مدیران باشگاه پرسپولیس گفت: من در جریان امور مدیریتی نیستم و نمی توانم اظهارنظر واقع بینانه ای داشته باشم. آنچهخ در این موضوع مشخص است هماهنگی بین ارکان باشگاه تا داخل رختکن است تا مانع از بروز حاشیه شده و همگی برای یک هدف مشخص کار کنند، نتیجه مطلوب تری در پی خواهد داشت.