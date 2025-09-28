حیدری: نیسان حامل ۴ تن مرغ قاچاق در ورامین توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک دستگاه نیسان و کشف بیش از ۴ تن مرغ قاچاق در ورامین خبر داد.

حیدری در ادامه، اظهار داشت: مأموران گشت نامحسوس پلیس امنیت اقتصادی استان در محور سه‌راهی چرمشهر به یک دستگاه نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی، ۴ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم مرغ قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران ادامه داد: متهم به همراه خودرو و محموله کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

حیدری با اشاره به تشدید برخورد پلیس با قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش کنند.