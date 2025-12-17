کشف ۶ تن چای خشک قاچاق در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن حیدری، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۶ تن و ۲۰۰ کیلوگرم چای خشک قاچاق در یکی از شهرک‌های صنعتی پاکدشت خبر داد.

حیدری با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی در جریان بازرسی از یک انبار در شهرستان پاکدشت، موفق به کشف بیش از ۶ تُن و ۲۰۰ کیلوگرم چای خشک فاقد اسناد و مدارک گمرکی شدند.

وی افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه را حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این رابطه مالک کالا پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا تصریح کرد: پلیس با تمام توان با پدیده قاچاق که آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، مقابله خواهد کرد.