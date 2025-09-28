اجرای طرح «سلام» در کردستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر یکشنبه با حضور مدیران کل دو دستگاه و جمعی از مسئولان در سنندج برگزار شد، طرفین با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، بر توسعه همکاری‌های راهبردی در حوزه سلامت اجتماعی و فرهنگی تأکید کردند.

طرح سلامت اجتماعی محله‌محور یا «سلام»، از جمله ابتکارات جدید سازمان بهزیستی کشور برای ورود مؤثرتر به حوزه مداخلات اجتماعی در سطح خرد محسوب می‌شود که به صورت محله‌محور و با مشارکت نهادهای محلی از جمله آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان در آیین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به اهمیت این طرح، آن را گامی در راستای پیشگیری اجتماعی، ارتقاء سطح سلامت روان و تحکیم بنیان خانواده‌ها در بستر محلات دانست.

حسینی رسولی گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، فعالیت‌های متعددی از جمله راه‌اندازی پاتوق‌های سالمندی با عنوان «مهر و گفت‌وگو» در محلات، با استفاده از ظرفیت فضاهای آموزشی مدارس پیش‌بینی شده است.

وی گفت: این پاتوق‌ها با هدف تکریم جایگاه سالمندان، ارتقاء تعاملات اجتماعی و فراهم‌سازی بستری برای ارتباط بین‌نسلی طراحی شده‌اند و با مشارکت فعال دانش‌آموزان، معلمان و والدین اجرا می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اذعان کرد. اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز با در اختیار گذاشتن امکانات فیزیکی، ظرفیت‌های انسانی و شبکه آموزش رسمی، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این طرح برعهده خواهد داشت.

فواد حسینی با اشاره به مسئولیت اجتماعی آموزش و پرورش در قبال جامعه محلی، بر لزوم پیوند آموزش رسمی با برنامه‌های ارتقاء سلامت اجتماعی تأکید کرد و از این طرح به عنوان بستری مناسب برای فرهنگ‌سازی، آموزش مهارت‌های زندگی و تقویت همبستگی اجتماعی یاد کرد.

وی اضافه کرد: مسئولان هر دو نهاد ضمن استقبال از این همکاری مشترک، ابراز امیدواری کردند که اجرای دقیق و برنامه‌ریزی‌شده طرح «سلام» بتواند به نتایجی ملموس در بهبود شاخص‌های سلامت اجتماعی استان منجر شود و الگویی قابل تعمیم برای سایر استان‌ها فراهم آورد.