به گزارش خبرگزاری مهر، مهرناز اسکندری گفت: طرح ملی سلامت اجتماعی محلهمحور یکی از اولویتهای راهبردی و مأموریتهای اصلی سازمان بهزیستی کشور است که با هدف ارتقای شاخصهای سلامت اجتماعی، ظرفیتسازی محلی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با مدیریت مشارکت شهروندی اجرا میشود.
وی اظهار کرد: سلامت اجتماعی در کنار رویکردهای پیشگیرانه، توانمندسازی مشارکتمدارانه اجتماعیسازی و تلفیقگرایانه، جایگاه ویژهای در سیاستهای کلان بهزیستی دارد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری همه دستگاهها و نهادهای مرتبط است، افزود: دستگاههای دولتی، سازمانهای مردمنهاد، خیرین، تیمهای اجتماعمحور و سایر گروههای محلی نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح دارند.
اسکندری ضمن قدردانی از همکاری مجموعه آموزش و پرورش استان گفت: از آغاز مراحل مقدماتی این طرح تا امروز که شاهد افتتاح رسمی آن هستیم، همراهی ارزشمند مدیران و مسئولان دستگاههای مختلف بهویژه مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاونان و مدیران مدارس، در کنار بهزیستی بسیار مؤثر بوده است.
