«برای شیدا» فینالیست جشنواره نانوکان آمریکا شد

احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم کوتاه «برای شیدا» به نویسندگی و کارگردانی میثم شمسی، هنرمند ساوجی به مرحله نهایی هفتمین دوره جشنواره بینالمللی نانوکان در واشنگتن، آمریکا راه یافت.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه گفت: فیلم کوتاه «برای شیدا» که در شهرستان ساوه فیلمبرداری شده است، روایتگر داستان دختری نوجوان به نام شیدا است که تصمیم دارد با کمک پسر دایی خود و دوستانش، به خانه مادربزرگشان دستبرد بزنند و طلاهای او را سرقت کنند تا بتواند به خاطر مشکلی که دارد، از کشور خارج شود. اما ماجرا آنطور که انتظار دارند، پیش نمیرود.
جوانمرد افزود: فیلمهای برگزیده جشنواره نانوکان، طی مراسم فرش قرمز در سالن وولنبرگ، واقع در مرکز هنرهای رز در کالج لور کلمبیا، برای نخستینبار به نمایش گذاشته خواهند شد.
وی با اشاره به بازیگران این اثر اظهار کرد: در این فیلم، بازیگرانی همچون ستایش نوروزی، امیرمهدی دنکوب، هومن اسدی، علیاکبر رحمتی، حمید سرلک و مریم رزازی به ایفای نقش پرداختهاند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه درباره عوامل تولید فیلم گفت: از دیگر عوامل این اثر میتوان به علیرضا جنتیراد (بازیگردان)، نیما باغی (مدیر فیلمبرداری)، ایرج نوروزی (مدیر صدابرداری)، فرشاد میرهاشمی (تدوین، صداگذاری، اصلاح رنگ و نور)، امیرمحمد عسگری (مدیر تولید)، میثم شمسی (طراح صحنه و لباس)، امیر عارف (گریم)، زهرا مرادی (منشی صحنه)، امیر حسنی (دستیار اول کارگردان و برنامهریز)، فرهاد فتوت و پیام رحمتی (دستیاران فیلمبردار)، محمد کندری (دستیار صدابردار)، سینا سعید (دستیار دوم کارگردان)، مهدی شمسی (مدیر تدارکات)، حمیدزاده (پشتیبانی فنی) و مریم فضلاللهی (سازنده تیزر) هستند.
جوانمرد افزود: تهیهکنندگی فیلم «برای شیدا» نیز بر عهده میثم شمسی بوده است.
