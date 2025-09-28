به گزارش خبرنگار مهر، مراسم محوری نخستین سالگرد بزرگداشت سید مقاومت، شهید علامه سید حسن نصرالله، شامگاه یک‌شنبه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور جمعی از علما، مسئولان و علاقه‌مندان برگزار شد.

این آئین که به‌همت نهادهای حوزوی و دفتر مقام معظم رهبری تدارک دیده شده بود، شامل قرائت قرآن، مرثیه‌خوانی و سخنرانی بود و آیت‌الله سید احمد خاتمی به‌عنوان سخنران محوری در آن حضور یافت.

آیت‌الله خاتمی در آغاز سخنان خود جایگاه سید حسن نصرالله را فراتر از یک شخصیت فردی توصیف کرد و گفت: این شخص یک راه، یک مکتب و سرمایه‌ای عظیم برای دنیای اسلام بوده که نه فقط محدود به شیعیان بلکه برای ملت‌های مقاومِ منطقه دارای اهمیت است.

وی افزود: آنچه از سوی شهید نصرالله ایجاد شده که از آن می‌توان به ثروت یاد کرد، باقی خواهد ماند و راه و مکتب او ادامه خواهد یافت.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به تلاش‌های بین‌المللی برای خلع سلاح حزب‌الله، این مقاصد را ناکام خواند و تأکید کرد: سلاح حزب‌الله ناموس و شرف این جریان و بازوی توانمند لبنان است و نباید آن را دست‌کم گرفت.

وی همچنین یادآور شد: مقاومت در منطقه با وجود فشارها و مخالفت‌ها همچنان در حال پیشروی است.

آیت‌الله خاتمی به آموزه‌های قرآنی و مفاهیمی مانند «ثبات»، «استقامت» و «صبر» اشاره کرد و این مفاهیم را از مؤلفه‌های بنیادین رهبران و پیروان راه مقاومت برشمرد.

وی گفت: رهبران باید در میدان صبر و استقامت پیشتاز باشند تا مردم نیز از آن الگو بگیرند.

وی همچنین به موضوع غنی‌سازی و نقش انرژی هسته‌ای در آینده کشور پرداخت و هرگونه فشار برای تعلیق یا تعطیل شدن این برنامه را ضایعه‌ای بزرگ برای منافع ملی خواند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، غنی‌سازی را سرمایه‌ای راهبردی برای عرصه های مختلف پزشکی، کشاورزی و توسعه کشور معرفی کرد و از موضع‌گیری‌های برخی جریان‌ها در قبال این موضوع انتقاد کرد.

آیت‌الله خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود، از مواضع اخیر مقام معظم رهبری حمایت و خواستار پیروی همگان از رهنمودهای ایشان شد.

آیت الله خاتمی ابراز کرد: ملت ایران مردم عاشورایی و تسلیم‌ناپذیر هستند و در مقابل درخواست‌های تسلیم‌کننده خارجی‌ها مقاومت خواهند کرد.

وی همچنین از به‌کارگیری «مکانیسم ماشه» و فشارهای بین‌المللی به‌عنوان تلاش‌هایی یاد کرد که با هدف تضعیف ایران دنبال می‌شود و تأکید کرد که چنین تلاش‌هایی به‌نتیجه نخواهد رسید.