مجاهدت شهید نصرالله مسیر مقاومت اسلامی را استوار ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره اولین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، شهید حجتالاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان، ظهر یکشنبه با حضور آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی، فضلا، اساتید، طلاب، هیئات مذهبی، نمایندگان حزبالله لبنان در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد.
آیتالله فاضل لنکرانی در این آیین با استناد به آیه ۲۳ سوره مبارکه احزاب «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً» شخصیت معنوی و جهادی شهید نصرالله را تشریح کرد و وی را مصداق بارز «صدیقین» در زمان ما دانست.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به زندگی علمی و حوزهای این شهید بزرگوار گفت: سید نصرالله در تمام ابعاد زندگی خود پیرو محض خداوند متعال، رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بود و در عصر غیبت نیز تبعیت از ولایت فقیه را محور حرکت خود قرار داد.
آیتالله فاضل لنکرانی تصریح کرد: شهید نصرالله هیچگاه از شهادت هراسی نداشت و بیش از سه دهه با شوق و آمادگی کامل در انتظار وصال الهی به سر میبرد؛ این روحیه نشاندهنده ایمان و یقین عمیق او به وعدههای الهی و ارزش والای مجاهدت در راه خدا بود.
وی افزود: زندگی این رهبر فقید و مبارز، نمونهای کامل از مجاهد ولایی است و کسی که تمام عمر خود را وقف دفاع از اسلام، کرامت انسان و عزت امت اسلامی کرد و مقاومت اسلامی با رهبری او توانست نقش سرنوشتسازی در مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان آن ایفا کند و امروز نیز خون او چراغ راهی روشن برای ادامه این مسیر است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در ادامه با اشاره به تاثیرگذاری سید نصرالله در جهان اسلام گفت: یاد و نام این شهید نه تنها در لبنان بلکه در سراسر جهان اسلام جاودانه خواهد ماند و نسلهای آینده باید راه او را الگوی زندگی و مجاهدت خویش قرار دهند.
آیتالله فاضل لنکرانی در پایان یادآور شد: سید حسن نصرالله فرزند حوزههای علمیه نجف و قم، عالم جلیل القدر و فاضل و مجاهد ولایی بود که با مجاهدت و تبعیت از ولایت فقیه، الگویی بینظیر برای امت اسلامی در مسیر دفاع از حق و حقیقت باقی گذاشت.
