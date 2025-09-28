سفر نظارتی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی از سفر نظارتی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به استان قزوین خبر داد و اعلام کرد: این سفر با هدف آشنایی با ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی، گردشگری، میراث باستانی و صنایع دستی قزوین انجام و امشب و فردا نمایندگان این کمیسیون مهمان دیار مینودری هستند.
وی افزود: هیئت اعزامی متشکل از هفت نفر از اعضای کمیسیون به ریاست کمیسیون، نایب رئیس، دو نفر از دبیران هیئت رئیسه و سایر اعضا انجام می شود.
محمدبیگی تاکید کرد: حضور پررنگ اکثریت نمایندگان کمیسیون فرهنگی در این سفر نشاندهنده اهمیت استان قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران در حوزههای فرهنگی، هنری و اجتماعی در سطح کشور است.
وی عنوان کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه، بازدید از پروژههای نیمهتمام و مکانهای گردشگری، تاریخی و نشست با مدیران دستگاههای اجرایی در حوزههای فرهنگ، ورزش و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از جمله برنامههای کمیسیون در قزوین خواهد بود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز هدف از این سفر را بررسی چالشها و نیازهای استان به منظور برنامهریزی و تصمیمگیریهای آتی در مجلس شورای اسلامی دانست و تصریح کرد: این بازدیدهای میدانی به نمایندگان کمک میکند تا با شناخت دقیقتر از ظرفیت استان و وضعیت موجود، اقدامات لازم را برای توسعه فرهنگی و ورزشی استان همچنین تخصیص بودجه و رفع موانع تکمیل پروژههای استان پیگیری کنند.
