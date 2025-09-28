به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کمالی عصر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: مهر ماه اولین سالگرد شهادت باشکوه اسطوره جهاد و تقوا، مجاهد کبیر، سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله است. اندوه ما در فقدان او در واژه نمیگنجد، جهان تشیع در دو سه قرن اخیر چنین شهادت دردناکی را تجربه نکرده بود.
وی ادامه داد: باید گفت که عزاداری ما به معنی افسردگی و پریشانی و نومیدی نیست؛ از جنس عزاداری برای سیّدالشهدا حسینبنعلی (ع) است؛ زندهکننده، درسدهنده، انگیزهبخش و امیدآفرین است. او رفت اما عصر نصرالله تازه آغاز شده است. شهادت سید حسن نصرالله مبدأ شکل کوبندهتری از مقاومت است که جلوهای از آن را در دفاع مقدس دوم دیدیم.
انتقاد از دوگانهسازی درباره باغات
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در آخرین جلسه صحن علنی سه نفر از همکارانم در نطقهایی که بخشهایی از محتوای آن به شکل یکسان به موضوع باغات اختصاص یافته بود و اگر نگوییم یک حرکت هماهنگ شده بود، بنظر میرسد لااقل یک دغدغه به بحث گذاشته شده میان همکارانم بوده است؛ آنها از دوگانهای عجیب میان تشریح شرایط اسفناک باغات و هجمه به شهرداری رونمایی کردند که شخصاً برای بنده تازگی داشت و تاکنون به ذهنم هم خطور نکرده بود، آگاه کردن جامعه در موضوع رو به افول بودن باغات قصردشت هم هجمه به مدیریت شهری محسوب میشود.
کمالی ضمن ابراز خرسندی از اینکه سرانجام پس از گذشت ۴ سال، در ماههای پایانی شورا بالاخره شرایط اسفناک باغات در محدوده دغدغه همکارانم جای گرفت، تا جایی که برای آن نطق میکنند، گفت: موضوع باغات سیاسی نیست، یک چالش، یک زخم بر پیکره شهر شیراز و یک حقیقت در حال رخ دادن است؛ هرچه از عطش باغات بگوییم باز کم گفتهایم؛ باغی که در فصل پرحرارت تابستان یکبار هم آبیاری نشده باشد دیگر چیزی از آن باقی نمیماند.
برخی قناتهای شیراز آب دارند، اما سامان ندارند
کمالی گفت: میدانیم به اندازه گذشته آب وجود ندارد، اما به گفته کارشناسان اگر همین میزان موجودی آب ساماندهی شود به حفر چاه جدید نیز نیازی نخواهد بود. برخی قناتهای تاریخی ما هنوز آب دارند اما سامان ندارند. مجاری قناتها هنوز خاکی است و دست اندازی به آنها زیاد است. برخی متخلفان با دیوارگذاری خلاف قانون مجرای عبور سیل را مسدود کردهاند و در فصل بارندگی سبب شکسته شدن مجاری آب قنوات شدهاند.
وی ادامه داد: تنها شهرداری در حفاظت از باغات و تأمین آب آنها مسئولیت ندارد و بارها اعلام کرده است که از تک تک نفرات جامعه تا عالیترین مقامات استان نسبت به حفظ تمامی باغات شیراز به عنوان یک میراث زنده و اصیل که حاصل دسترنج نسلهای پیشین شیراز و عامل هویت بخشی به این شهر است، مسئول هستند.
عضو شورای شهر شیراز افزود: در تمامی سخنان خود گوشزد کردهام که شهرداری باغدار خوبی نیست، مدیران و روسای دستگاههای اجرایی به کمک شهرداری بیایید.
کمالی خطاب به مدیران استان و نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی فوری به وضعیت باغات شد و گفت: مدیرکل جهاد کشاورزی استان فارس، رئیس امور اراضی استان فارس، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، مدیرکل محیط زیست استان فارس، مدیرکل منابع طبیعی استان فارس، فرماندار شهرستان شیراز، معاون امور عمرانی استانداری فارس و مدیران کل ستادی تابعه، نمایندگان شهرستان شیراز در مجلس، ریاست کمیسیون عمران مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امروز باید به داد باغات برسید وگرنه فردا باید در موزه بلدیه و تاریخ طبیعی باغات شیراز را یافت و در کتابها در موردش خواند و سالخوردگان ما قصه باغات شیراز را تعریف کنند.
وی در ادامه با اشاره به تغییر کاربریها افزود: وقتی از رو به پایان بودن پهنه سبز باغات قصردشت صحبت میکنم، دقیقاً مشخص است که از چه چیز صحبت میشود، تصاویر به خوبی گویاست و نیاز به توضیح بیشتری نیست. این موارد تنها بخش کوچکی از بیش از ۲۰۰ مورد تغییر کاربری و از بین بردن درختان دو سال اخیر است که ما در چند روز جستجو توانستهایم در نرم افزار گوگل بیابیم. قطعاً فقط در همین دو سال اخیر بیش از این میزان پاکسازی زمین از درختان رخ داده است.
کمالی گفت: لطفاً دو گانهسازی را تمام کنید. بر هر مسئلهای نقدی مطرح شود و یا در خصوص چالش یا معضلی صحبت میشود، ذهنهای قالب گرفته به سمت این گزاره غیرقابل قبول میرود که قصد هجمه به شهرداری را داریم. شگفت اینکه ریاست شورا در یک ارائه تفصیلی ظرفیتهای نظارتی شورا را بر میشمارد و در انتها نتیجه میگیرد که آب خوردن شهرداری هم زیر نظر شورا است.
تعیین تکلیف مسئول فضاسازی شهر شیراز در مناسبتها
عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از نطق خود به مسئله فضاسازی شهر پرداخت و افزود: موضوع شهرآرایی در مناسبتهای مختلف دینی و ملی به معضلی لاینحل تبدیل شده است. مطالبه بحق مردم تغییر ظاهر شهر به تناسب رویدادها و نقاط عطف تاریخ دین و کشور ماست. شهر باید پویا و زنده باشد و شادی، عزا، حماسه، مقاومت و مواردی از این دست را به مردم منتقل کند. اما امروز در آذینبندی شادیها و سیاهپوش کردن شهر در ایام عزاداری هم با مشکل مواجه هستیم.
وی ادامه داد: سازمان فرهنگی ادعا میکند که در اساس نامهاش این مورد درج نشده و بودجه کار را ندارد و همانند تهران که وظیفه آذینبندی شهر بر عهده سازمان زیباسازی شهرداری است، در شیراز هم وظیفه سازمان سیما منظر است.
کمالی گفت: معاونت خدمات شهری هم مکتوب اعلام میکند که در اساس نامه سازمان سیما منظر آذینبندی مناسبتی شهر ذکر نشده است، بنابراین از شهردار شیراز درخواست دارم همانند همیشه با درایت خود در مورد مشخص کردن مسئول این امر همت کند که یکبار برای همیشه موضوع اجرای فیزیکی فضاسازی شهر در مناسبتهای مختلف تعیین تکلیف شود.
عضو شورای شهر شیراز در ادامه سخنان خود از کمتوجهی شیراز به مناسبتهای جبهه مقاومت انتقاد کرد و گفت: مناسبتهای مختلف جبهه مقاومت از جمله سالگرد شهادت فرماندهان و رهبران مقاومت میآید و میرود و اثری از آن در شهر شیراز نمیبینیم. متأسفانه شیراز در برابر اتفاقات جبهه مقاومت کاملاً خنثی بوده و تبدیل به شهری بیروح در این موضوع شده است. در حالی که ما حتی در شهرهای کشورهای غربی نیز این اندازه بیتوجهی را نمیبینم. فضای شهر مشابه یک رسانه چند بعدی است که مفاهیم و محتوا را به عموم مردم منتقل میکند و شرایط کنونی در شأن سومین حرم اهل بیت (ع) نیست.
وی خواستار خروج شیراز از این خمودگی شد و تصریح کرد: در اولین سالگرد شهادت سید بیبدیل مقاومت و دومین سالگرد آغاز عملیات طوفان الاقصی قرار داریم. انتظار این است که شیراز از خمودگی خارج شود و این اتفاقات تلخ و شیرین در چهره شهر هویدا باشد.
نظر شما