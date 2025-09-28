به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس طی عملیاتی منسجم از انتقال دو محموله سوخت قاچاق در سواحل این شهرستان مطلع شدند و نسبت به مقابله با عناصر اصلی قاچاق سوخت اقدام کردند.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات، مرزبانان پس از گشت‌زنی درحوزه استحفاظی موفق به توقیف ۲ فروند شناور و یک مشک ماری متعلق به قاچاقچیان شده‌اند و در جریان بازرسی از شناورها و مشک یادشده بیش از ۳۰ هزارلیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شده است.

سرپرست دریابانی بندرعباس ارزش محموله کشف شده را بنابر اعلام کارشناسان بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرد.

گفتنی است اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری متهمان آغاز شده است.