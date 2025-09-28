به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی قاضی عسگر، شامگاه یکشنبه، ددر مراسم بزرگداشت شهدای بخش خاوران و شهر قیامدشت با تأکید بر اینکه اسلام دینی مبتنی بر عقلانیت و گفتگو است، گفت: مقاومت تنها راه عزت ملتها در برابر استکبار و سلطهطلبی بیگانگان است.
وی در ادامه اظهار داشت: اسلام بر پایه منطق، عدالت و دعوت آرام به حقیقت بنا شده و هیچگاه تحمیل عقیده را توصیه نکرده است؛ پیامبر اسلام (ص) نیز با سیرهای عقلانی و اخلاقی، دلهای مردم را به سوی حقیقت جذب میکردند.
قاضی عسگر با بیان اینکه هدف اصلی اسلام نجات بشریت از ظلم و فساد است، افزود: این مسیر تنها با عقلانیت، عدالت و حکومت صالح محقق میشود. وی با اشاره به وضعیت کشورهای مظلوم منطقه همچون فلسطین، یمن و سوریه، تصریح کرد: در برابر جنایات رژیمهای متجاوز و سکوت سازمانهای بینالمللی وظیفه داریم از دین، شرف و کرامت انسانی دفاع کنیم.
وی مقاومت را ریشه در قرآن و عقل دانست و گفت: عقل و شرع هر دو حکم میکنند که در برابر ظلم سکوت جایز نیست؛ فلسفه مقاومت اسلامی بر همین اساس شکل گرفته و امروز ملتهای منطقه با الهام از این فرهنگ در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان آن ایستادهاند.
تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با اشاره به نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور شد: ملت ایران با ایمان و ایثار، دست بیگانگان را از کشور کوتاه کردند و انقلاب را به الگویی جهانی برای استقلال و عزت ملتها تبدیل ساختند.
قاضی عسگر در ادامه با اشاره به شرایط شیعیان لبنان پیش از انقلاب و شکلگیری جریان مقاومت، تصریح کرد: امروز فرهنگ ایثار و شهادت به یک قدرت بزرگ منطقهای تبدیل شده و ملتها را در برابر استکبار جهانی مقاوم ساخته است.
وی شهادت را عالیترین مقام انسانی دانست و گفت: شهدا در قیامت نخستین شفاعتکنندگان خواهند بود و خانوادههای آنان نیز از این مقام بهرهمند میشوند.
قاضی عسگر همچنین نقش رهبری و انسجام ملی را ضامن عزت ملت ایران دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب با شجاعت و درایت، در حساسترین لحظات مواضع راهبردی خود را اعلام میکنند و این اقتدار حاصل خون شهدا و ایمان مردم است.
وی در پایان با تجلیل از خانوادههای شهدا خاطرنشان کرد: عزت و اقتدار امروز ایران به برکت خون شهدا و هدایتهای امامین انقلاب است و تا زمانی که ملت ایران پایبند به ایمان، قرآن و ارزشهای الهی بماند، هیچ قدرتی توان انحراف این مسیر را نخواهد داشت.
نظر شما