پیام استاندار تهران به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، طی پیامی، آغاز هفته دفاع مقدس را گرامیداشت.



متن این پیام به شرح زیر است؛



«وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ» (سوره بقره، آیه ۱۹۰)



در آستانه هفته دفاع مقدس، فرصتی فراهم آمده تا بار دیگر حماسه‌ای را گرامی بداریم که ملت ایران در برابر تجاوز نظامی رژیم بعثی و حامیان بین‌المللی آن آفرید.



این هفته، یادآور رشادت‌های مردان و زنانی است که با ایثار جان خویش، از کیان اسلام و ایران دفاع کردند و درس عزت و مقاومت را به جهانیان آموختند.



جنگ تحمیلی که در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حمله غافلگیرانه رژیم بعث آغاز شد، تنها یک نبرد نظامی نبود؛ بلکه آزمونی برای اثبات حقانیت انقلاب اسلامی و عزم راسخ ملتی بود که حاضر نشد حتی یک وجب از خاک میهن را به متجاوزان بسپارد. همانگونه که در ابتدای جنگ، دشمن پنداشته بود می‌تواند در مدت کوتاهی به اهداف شوم خود دست یابد، اما با مقاومت دلیرمردانی که در عملیات‌های بزرگی چون ثامن‌الائمه و فتح‌المبین شرکت کردند، نقشه‌هایش به شکست انجامید.



هفته دفاع مقدس تنها یادآور جنگ نیست؛ بلکه نماد وحدت ملی، ایمان و پایداری در برابر ظلم است، همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند: «ما در جنگ پرده از راز چهره تزویر جهان‌خواران کنار زدیم».



مقام معظم رهبری نیز اذعان داشتند: «جنگ هشت ساله، این ملت را آبدیده، شجاع و متّکی به نفس کرد» و امروز نیز همانطور که جهانیان نظاره گر بودند، همان روحیه جهاد و مقاومت که در هشت سال دفاع مقدس تجلی داشت، در مبارزه با اشغالگران صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تداوم یافت و به جرأت می‌توان گفت، دفاع مقدس ۱۲ روزه ادامه منطقی همان راهی است که شهدای هشت سال دفاع مقدس آغاز کردند؛ راهی که در آن «عزت ایرانی و اسلامی» بر هر چیزی ارجحیت دارد.



این هفته همچنین فرصتی برای تجدید پیمان با شهدا و انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.



اینجانب ضمن گرامیداشت این هفته، از تمامی شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های محترم آنان به ویژه در سراسر استان تهران تقدیر کرده و بر ادامه راه آنان تا تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی تاکید می‌کنم.



محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران

شهریور ۱۴۰۴