افزایش ۱۵ درصدی تولید گوشت مرغ در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احدی عالی عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران از افزایش ۱۵ درصدی تولید گوشت مرغ و جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی این استان در نیمه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۷,۴۱۹,۰۰۹ قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان انجام شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۵,۲۰۳,۳۶۵ قطعه بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار داشت: میزان تولید گوشت مرغ نیز با ۱۵ درصد افزایش به ۳۱,۵۵۰ تن در نیمه اول سال ۱۴۰۴ رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۷,۵۳۷ تن گوشت مرغ تولید شده بود.

وی با اشاره به اینکه تولید گوشت مرغ در استان اردبیل فراتر از نیاز داخلی است، تصریح کرد: حدود ۱۵ درصد از تولیدات استان به سایر استان‌های کشور صادر می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین از افزایش ۴۰ درصدی تولید جوجه یک‌روزه گوشتی در مزارع مرغ مادر استان خبر داد و گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، ۹۸,۹۰۹,۵۴۸ قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در استان تولید شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۰,۸۰۲,۲۱۲ قطعه بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: استان اردبیل به تنهایی نزدیک به ۱۳ درصد از نیاز جوجه یک‌روزه گوشتی کشور را تأمین می‌کند.