خلیلی: اصلاح الگوی کشت راه نجات منابع آبی استان اردبیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی ظهر چهارشنبه در نمایشگاه بین المللی تجهیزات کشاورزی که در اردبیل برگزار شد، با اشاره به اینکه ۸۰ درصد آب استان در ۲۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی مصرف می‌شود؛ اظهار کرد: با بهره‌وری علمی و اصلاح الگوی کشت می‌توان این میزان آب را برای یک میلیون هکتار کافی دانست.

وی افزود: استان اردبیل با داشتن کمتر از یک درصد از مساحت کل ایران، دارای ۷۵۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت است که شامل ۲۷۰ هزار هکتار اراضی آبی و ۴۸۰ هزار هکتار اراضی دیم می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، سالانه ۴.۵ میلیون تن انواع محصول کشاورزی در این استان تولید می‌شود که معادل چهار درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور است. این استان نقش مهمی در تأمین محصولات کشاورزی کشور ایفا می‌کند.

خلیلی ادامه داد: بخش کشاورزی حدود یک سوم از اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است. کشت گندم با حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار و جو با حدود ۱۲۷ هزار هکتار، بیشترین سهم را در کشت کشاورزی استان دارند. بر اساس آمارها، استان اردبیل دارای ۱۳۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی است.

وی افزود: این اظهارات نشان از اهمیت مدیریت منابع آب و بهره‌وری در بخش کشاورزی استان اردبیل دارد که می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار این منطقه ایفا کند. به نظر می‌رسد ترویج روش‌های نوین آبیاری و تغییر الگوهای کشت از جمله راهکارهای مورد نظر برای دستیابی به این هدف باشد.