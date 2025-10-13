  1. استانها
  2. اردبیل
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

احدی:همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اردبیل برگزار می شود

احدی:همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اردبیل برگزار می شود

اردبیل- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از برگزاری «همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری» در آذرماه سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، علی حسین احدی عالی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش سرمایه گذاران در اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری کشور، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای جذب سرمایه دارد.

وی ضمن برشمردن پتانسیل‌های استان، افزود: اردبیل با داشتن تنوع اقلیمی خاص و منحصربه‌فرد، وجود کشت و صنعت‌های مغان و پارس، دشت‌های حاصلخیز اردبیل، مغان و مشکین‌شهر، ۷۷۸ هزار هکتار اراضی دیم و آبی، ۴۰ هزار هکتار باغات میوه، وجود ۱۳۰ هزار بهره‌بردار فعال و حدود ۴ میلیون واحد دامی، و همچنین وجود سدهای یامچی، سبلان، خداآفرین و عمارت، یکی از مناطق کلیدی کشور در بخش تولیدات غذایی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تأکید کرد: هدف اصلی برگزاری این رویداد، فراهم ساختن بستر لازم برای رشد و توسعه استان با جذب سرمایه گذار است.

وی افزود: جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، انتقال دانش و تکنولوژِی، و بازنگری فرصت‌های شغلی قابل سرمایه‌گذاری در زمینه کشاورزی، زمینه‌ساز توسعه بخش کشاورزی و دامپروری استان خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ادامه، وضعیت اقتصادی کنونی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در شرایط کنونی، بیکاری بالا و حجم پایین سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای پایدار و مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی و انسانی، مشکل اصلی اقتصاد استان است.

احدی عالی ادامه داد: دقیقاً به همین دلیل است که می‌بایست بستر لازم، کارآمد و تأثیرگذار برای همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اردبیل فراهم شود و از تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان برای سرمایه‌گذاری مطمئن استفاده شود.

وی در پیان بیان کرد: رایزنی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری این همایش با جدیت دنبال می‌شود و امید است برگزاری موفقیت‌آمیز این همایش، بستر لازم برای ایجاد اشتغال پایدار و رشد و توسعه استان را فراهم سازد.

کد خبر 6620901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها