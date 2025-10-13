به گزارش خبرنگار ما، علی حسین احدی عالی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش سرمایه گذاران در اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری کشور، ظرفیتهای بینظیری برای جذب سرمایه دارد.
وی ضمن برشمردن پتانسیلهای استان، افزود: اردبیل با داشتن تنوع اقلیمی خاص و منحصربهفرد، وجود کشت و صنعتهای مغان و پارس، دشتهای حاصلخیز اردبیل، مغان و مشکینشهر، ۷۷۸ هزار هکتار اراضی دیم و آبی، ۴۰ هزار هکتار باغات میوه، وجود ۱۳۰ هزار بهرهبردار فعال و حدود ۴ میلیون واحد دامی، و همچنین وجود سدهای یامچی، سبلان، خداآفرین و عمارت، یکی از مناطق کلیدی کشور در بخش تولیدات غذایی محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تأکید کرد: هدف اصلی برگزاری این رویداد، فراهم ساختن بستر لازم برای رشد و توسعه استان با جذب سرمایه گذار است.
وی افزود: جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، انتقال دانش و تکنولوژِی، و بازنگری فرصتهای شغلی قابل سرمایهگذاری در زمینه کشاورزی، زمینهساز توسعه بخش کشاورزی و دامپروری استان خواهد بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ادامه، وضعیت اقتصادی کنونی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در شرایط کنونی، بیکاری بالا و حجم پایین سرمایهگذاری در کسبوکارهای پایدار و مبتنی بر مزیتهای اقتصادی و انسانی، مشکل اصلی اقتصاد استان است.
احدی عالی ادامه داد: دقیقاً به همین دلیل است که میبایست بستر لازم، کارآمد و تأثیرگذار برای همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در اردبیل فراهم شود و از تمامی ظرفیتها و توانمندیهای استان برای سرمایهگذاری مطمئن استفاده شود.
وی در پیان بیان کرد: رایزنیها و برنامهریزیها برای برگزاری این همایش با جدیت دنبال میشود و امید است برگزاری موفقیتآمیز این همایش، بستر لازم برای ایجاد اشتغال پایدار و رشد و توسعه استان را فراهم سازد.
