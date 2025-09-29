استاندار بوشهر: فرمانداران حضور میدانی در بین مردم داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اسلان زارع یکشنبه شب در نشست مشترک فرمانداران و معاونان استاندار با بیان اینکه مردم‌داری از مهم ترین مولفه های موفقیت در انجام وظایف سازمانی و مدیریت است، خواستار حضور مستمر فرمانداران در بین مردم و شهروندان شد و از آنها خواست تا با حضور میدانی در شهرها و روستاها به منظور شناخت بیشتر و دقیق تر مسائل و مشکلات، نسبت به رسیدگی و حل آنها اقدام کنند.

استاندار بوشهر با ضروری خواندن تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی و طرح های اقتصادی در موعد مقرر، از فرمانداران استان خواست تا فهرست پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان که می توان آنها را تا پایان سال به بهره برداری رساند، به منظور پیگیری استانی و در سطح ملی، به معاونان مربوطه گزارش کنند.

وی همچنین بر برگزاری منظم و مستمر جلسات و کارگروه‌ها و شوراهای زیر نظر فرماندار نیز تاکید کرد و یادآور شد: ارائه خدمات بهتر و بیشتر و با گشاده رویی و حسن خلق به مردم از طریق مدیران و کارکنان ادارات و نهادهای شهرستانی حق آنان و زمینه ساز رضایت بیشتر مردم می شود.

زارع سپس به سفر دکتر پزشکیان به نیویورک و سخنرانی وی در سازمان ملل اشاره کرد و سخنان رئیس جمهوری در اجلاس سازمان ملل را متین و صلح‌طلبانه و در راستای اثبات حقانیت ایران و منافع ملی برشمرد و گفت: این سخنان نشان داد ایران به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیست و در حین آنکه آماده گفت‌وگو و تعامل براساس احترام متقابل است با قدرت تمام از خود در برابر هر تهاجمی نیز دفاع خواهد کرد.

معاونان اقتصادی، عمرانی، توسعه مدیریت و منابع و سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در ابتدای این نشست، در خصوص مسایل حوزه کاری در سطح استان مطالبی را بیان و پس از آن فرمانداران ده‌گانه استان، ضمن ارایه گزارش از آخرین وضعیت شهرستان، مسایل، مشکلات و پیشنهادهای خود در حوزه کاری و شهرستان را تشریح کردند.