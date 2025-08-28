  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵

ملاقات عمومی استاندار بوشهر در تنگستان برگزار شد

بوشهر- ملاقات چهره به چهره شهروندان تنگستان استاندار بوشهر در فرمانداری تنگستان به مناسبت هفته دولت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر پنجشنبه در حاشیه این ملاقات عمومی اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم مورد تاکید قرار دارد.

ارسلان زارع افزود: به فرمانداران تاکید کرده‌ام که به طور مستمر، نسبت به برپایی ملاقات‌های عمومی و چهره به چهره اقدام و در رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم اهتمام ورزند.

مسعود شیرافکن مدیرکل بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر نیز بیان کرد: امروز در ملاقات عمومی استاندار در تنگستان، مشکلات مردم در حوزه‌های زمین، مسکن، اشتغال، تسهیلات بانکی، آموزش، درمان و … مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

وی افزود: استاندار بر پیگیری ویژه برای رفع مشکلات مطروحه در ملاقات مردمی تاکید دارد و دفتر بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری به تمام درخواست‌ها، رسیدگی می‌کند.

با حضور استاندار بوشهر در تنگستان، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان، افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

