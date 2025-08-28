ملاقات عمومی استاندار بوشهر در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر پنجشنبه در حاشیه این ملاقات عمومی اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم مورد تاکید قرار دارد.

ارسلان زارع افزود: به فرمانداران تاکید کرده‌ام که به طور مستمر، نسبت به برپایی ملاقات‌های عمومی و چهره به چهره اقدام و در رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم اهتمام ورزند.

مسعود شیرافکن مدیرکل بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر نیز بیان کرد: امروز در ملاقات عمومی استاندار در تنگستان، مشکلات مردم در حوزه‌های زمین، مسکن، اشتغال، تسهیلات بانکی، آموزش، درمان و … مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

وی افزود: استاندار بر پیگیری ویژه برای رفع مشکلات مطروحه در ملاقات مردمی تاکید دارد و دفتر بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری به تمام درخواست‌ها، رسیدگی می‌کند.

با حضور استاندار بوشهر در تنگستان، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان، افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.