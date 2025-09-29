به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، علی فرجی گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و کنترل، به وجود یک کوخه مخصوص صید پرندگان در حاشیه یکی از روستاهای کویری مشکوک شدند. متخلف هنگام حضور مأموران قصد فرار داشت، اما با تعقیب و گریز محیط‌بانان دستگیر شد.

وی افزود: بر اساس اظهارات اولیه، متهم اهل خوزستان بوده و با همکاری یکی از اهالی قصد صید پرندگان شکاری ارزشمند را داشت و در بازرسی از محل، سه بهله پرنده شکاری از گونه دلیجه، دو قطعه کبوتر، دو عدد تور صید، ۵۰ متر طناب، یک عدد شبچه و سایر ادوات پرنده‌گیری کشف و ضبط شد.

فرجی تأکید کرد: با توجه به اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند، متهم علاوه بر محکومیت کیفری، موظف به پرداخت جریمه حقوقی مربوط به پرندگان کشف‌شده خواهد بود.

وی در پایان با قدردانی از همکاری مردم، از آنان خواست در صورت مشاهده هرگونه صیاد غیر بومی، موضوع را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.