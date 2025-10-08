مسدودسازی ۱۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با پشتیبانی دادستانی و نیروی انتظامی، در عملیاتی هماهنگ موفق به شناسایی و مسدودسازی ۱۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای یوان، علی‌آباد، پیرمزد، ورله و سرآسیاب شدند.

این اقدام با هدف صیانت از منابع آبی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و پیشگیری از پدیده فرونشست زمین انجام گرفت. بر اساس برآورد کارشناسان، با اجرای این طرح، سالانه حدود ۱۵.۵ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی صرفه‌جویی خواهد شد.

شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اعلام کرد: برخورد با چاه‌های غیرمجاز با جدیت ادامه دارد و از کشاورزان و بهره‌برداران خواسته می‌شود در چارچوب ضوابط قانونی نسبت به برداشت آب اقدام کنند.