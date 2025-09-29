پیشنهاد بودجه اختصاصی برای ریشه کنی تب دنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت با حضور مسئولان وزارت بهداشت و شورای نگهبان خبر داد و افزود: در مورد ایرادات شورای نگهبان به این طرح بحث و گفت و گو و تاکید شد که این طرح اولین قانون جامعی است که در مورد آن تنقیح صورت می گیرد بنابراین باید بررسی های کارشناسی لازم در مورد آن انجام شود و در صورت اعمال اصلاحات دقیق، می‌توان این موارد را به قوانینی مطلوب و قابل اجرا تبدیل کرد.

وی ادامه داد: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، وزارت بهداشت و شورای نگهبان تشکیل و طی مدت زمان یک ماه اصلاحات کارشناسی انجام و ایرادات رفع و به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی ارائه شود.

اسحاقی گفت: معاون بهداشت وزارت بهداشت، در بخش دوم نشست، گزارشی از آخرین اقدامات اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بیماری‌های تنفسی مانند آنفلوانزا و تب دنگی ارائه کرد.

وی یادآور شد: در مورد آنفلوانزا مطرح شد که این بیماری در سطح پایینی در کشور در حال چرخش است و با توجه به فرارسیدن فصل پاییز ممکن است روند افزایشی داشته باشد همچنین در مورد واکسن آنفلوانزا توضیحاتی داده شد که بر این اساس تولید داخل مدنظر قرار گرفته و همچنین تعدادی واکسن خارجی هم وارد و تحویل مراکز درمانی شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ما درس های خوبی از کرونا گرفتیم و در آن زمان واکسن های تولیدی ما حتی از آمریکا و اروپا هم بیشتر شد و در واقع تعداد واکسن های ما ۱۰ واکسن در حالی که واکسن های آمریکا ۲ واکسن بود و اگر واکسن سازان داخلی حمایت شوند و واکسن به اندازه کافی تولید شود اقدامی استراتژیک برای کشور خواهد بود البته رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد که برای واکسن سازی فراخوان هایی داده شده و در این حوزه باید با جدیت کار کرد.

وی افزود: اعضای کمیسیون در این زمینه بر ضرورت حمایت از تولید داخل و طراحی برنامه راهبردی و محوری تاکید کردند.

اسحاقی یادآور شد: همچنین تاکید شد که باید راهبرد مشخص طولانی مدت در حوزه سلامت داشته باشیم و وزارت بهداشت سیاست گذاری ها را انجام دهد و تولید داخل را تقویت کرد.

وی ادامه داد: در ادامه نشست در مورد وضعیت هپاتیت B و C بحث و گفت و گو شد و بر اساس اعلام رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت یکی از برنامه های این معاونت با همکاری مجلس انجام اقدامات اساسی برای حذف کامل هپاتیت C در کشور است.

اسحاقی افزود: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ادامه نشست به ارائه گزارشی در مورد وضعیت تب دنگی در چابهار پرداخت و تاکید کرد که این بیماری یک هشدار نیست بلکه واقعیت عینی است و اگر اقدامات پیشگیرانه به موقع مدنظر قرار نگیرد سلامت مردم در معرض خطر قرار خواهد گرفت و پیشگیری باید به فرهنگ تبدیل شود و باید برای قطع زنجیره گام برداریم.

وی یادآور شد: بلوچی همچنین مطرح کرد که وجود پشه آئدس در یک منطقه به منزله شکل گیری کانون های انتقال بوده و در حال حاضر این پشه در استان هرمزگان وجود دارد و این به معنای فعال بودن زنجیره بیماری است و موارد ابتلا به این ویروس در حال افزایش است و به ازای هر بیمار علامتدار ۳ تا ۵ بیمار واقعی وجود دارد و اثرات این بیماری در دو هفته بعد مشاهده خواهد شد و شاهد موج پله ای خواهیم بود و با ۴ کانون فعال مواجه هستیم و در تمامی نقاط شهر کانون های فعال وجود دارد و باید به سمت پیشگیری گام برداشت.

سخگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: رئیس دانشکده علوم پزشکی چابهار همچنین در ادامه به توضیح وضعیت تب دنگی در استان سیستان و بلوچستان پرداخت و اعلام کرد که این بیماری در چابهار موقت نیست و نیازمند تامین بودجه و نیروی انسانی پایدار هستند و ۳ برنامه برای کنترل این بیماری یعنی بیماریابی، بهسازی محیط و آموزش را در دستور کار دارند و باید به رفع مشکل آب آشامیدنی استان توجه ویژه شود و کنترل این بیماری نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها و به تنهایی از عهده وزارت بهداشت خارج است.

اسحاقی افزود: معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در ادامه بیان کرد که در دنیا مطالعات زیادی بر روی این پشه انجام شد و سم پاشی تاثیر زیادی بر نابودی آن نداشت و تخم این پشه برخلاف سایر پشه ها تا یک سال زنده می ماند و به محض بارندگی تبدیل به لارو می شود و در این رابطه نیاز جدی به تامین بودجه داریم و مهمترین راهکار پیشگیری بهداشت محیط است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: پس از بحث و گفتگوهای صورت گرفته ضرورت فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد سلامت در سطح جامعه مورد تاکید قرار گرفت و بیان شد که باید آگاهی مردم نسبت به تب دنگی افزایش یابد تا از طریق مشارکت مردمی، به تشخیص زودهنگام برسیم و درمان در مراحل اولیه نه در مراحل بحرانی آغاز شود و به طور قطع دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه نقشی محوری در آموزش، فرهنگ‌سازی و بسیج اجتماعی دارد.

وی افزود: همچنین خواسته شد که برای بودجه سال ۱۴۰۵، برآورد دقیقی از اعتبارات مورد نیاز برای کنترل و ریشه‌کنی بیماری انجام و پیشنهاد شد از طریق استانداری سیستان و بلوچستان، موضوع به سازمان برنامه و بودجه استان منتقل شده و از محل اعتبارات تنش آبی پیگیری شود چرا که اعتباراتی در این حوزه وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر در منطقه‌ای مشاهده شده که مخازن آب یا انبارهای روباز، محلی برای تخم‌گذاری پشه‌ها بوده‌اند و منشأ انتشار بیماری شده‌اند توجه به تأمین آب شرب بهداشتی و جمع‌آوری صحیح منابع آب راکد نیز باید جزئی از برنامه‌های کنترلی باشد همچنین، اشاره شد که در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد اعتبارات بحران به صورت مستقیم بین استان‌ها توزیع شده و از حدود ۵۳ متن پیشنهادی، در نهایت بودجه بین ۳۱ استان تقسیم شده؛ به عنوان نمونه، استان خراسان شمالی ۱۰۰ همت دریافت کرده که از این مقدار، ۷۰۰ میلیارد تومان به حوزه آب تخصیص یافته است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: همچنین اعلام شد که در جلسات استانی با استاندار و دانشگاه علوم پزشکی بررسی شود که سهم استان سیستان و بلوچستان از این اعتبارات چقدر بوده و تلاش شود حداقل یک همت از محل اعتبارات بحران به حوزه سلامت تخصیص یابد؛ در مورد آمار بیماری هم مطرح شد که موارد گزارش شده نشان‌دهنده شیوع بالا و ضرورت مداخلات فوری است و علاوه بر مسیرهای بودجه‌ای از طریق کمیسیون بهداشت و اعتبارات بحران، یک نشست تخصصی نیز با حضور تولیدکنندگان واکسن از جمله رازی، برکت، سیناژن و دیگر نهادهای ذی‌ربط برگزار خواهد شد تا در مورد افزایش ظرفیت واکسیناسیون و تولید واکسن‌های مورد نیاز نیز تصمیم‌گیری شود.