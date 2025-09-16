مردان بیشتر از زنان دچار «تب دنگی» می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، داود یادگاری نیا، در نشست خبری آگاهی‌رسانی در خصوص شیوع تب دنگی در کشور که روز سه شنبه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: این بیماری درمان اختصاصی ندارد و درمان علامتی برای آن تجویز می‌شود. همچنین اغلب بیماران نیاز به بستری پیدا نمی‌کنند و مراقبت در منزل زیر نظر پزشک نیز مؤثر است.

وی با اعلام این مطلب که از هر ۲۰ نفر یک نفر فرم شدید بیماری را تجربه و نیاز به مراقبت بیمارستانی پیدا می‌کند، افزود: علائم تب دنگی شبیه به آنفلوانزا است؛ تب ناگهانی، سردرد، درد دور چشم، درد مفاصل و عضلات، اسهال و استفراغ از علامت‌های این بیماری است که به دلیل شباهت به بیماری آنفلوانزا، بیمار باید از نظر مسائل اپیدومیولوژیک، سابقه سفر و منطقه سکونت بررسی شود.

یادگاری نیا تصریح کرد: تب این بیماری ۲ تا ۷ روز طول می‌کشد و تب برخی بیماران پس از ۷ روز قطع می‌شود. ممکن است برخی افراد بعد از روز هفتم نوع پیشرونده تب دنگی با علائم خونریزی‌دهنده را تجربه کنند و برخی نیز دچار شوک دنگی همراه با گیجی، منگی، درد دور شکم، کاهش حجم ادرار و خواب‌آلودگی شوند؛ این دو مورد نگران کننده است.

وی ادامه داد: نوزادان، زنان باردار، افراد چاق، دارای بیماری‌های زمینه‌ای نظیر دیابت، فشارخون، سیروز کبدی و نقص ایمنی و افرادی که سابقه ابتلاء به این بیماری را در گذشته داشته‌اند، در معرض خطر عوارض شدید ابتلاء به این بیماری قرار دارند.

یادگاری نیا از انجام مطالعات گسترده در خصوص این بیماری با جمعیت هزار و ۵۷ نفری در مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و افزود: نتایج این تحقیق نشان داد ابتلاء به تب دنگی با احتمال ۶۴ درصد، در مردان بیشتر از زنان است و این بیماری در سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی شیوع بیشتری دارد.

شهنام عرشی متخصص بیماری‌های عفونی، نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تب دنگی توسط ویروس دنگی و پشه آئدس ایجاد می‌شود، گفت: وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۵ به رصد این بیماری پرداخت و آمار ابتلاء تا سال ۱۴۰۳، ۷۵ مورد گزارش شد که موارد ابتلای محلی نبود و از کشورهای همسایه وارد شده بود، اما تعداد مبتلایان در سال ۱۴۰۳ تا پایان سال به هزار و ۱۲۷ مورد رسید که بیشتر موارد انتقال محلی بوده است.

وی افزود: از ابتدای امسال نیز نزدیک به ۴۳۴ مورد ابتلاء به تب دنگی گزارش شده که ۳۸۱ مورد در چابهار و ۲۹ مورد در بندرعباس بوده است.

عرشی از صید پشه آئدس آجپتی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و فارس و بیماری منتقل از پشه آلبوپیکتوس در استان‌های مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی و اردبیل خبر داد و گفت: البته شیوع این بیماری به دلیل نوع متفاوت پشه در شمال کشور رخ نداده است.

وی ادامه داد: از ۱۰۰ نفر مبتلا، ۷۵ نفر علامتی ندارند یا شدت علائم کمی را تجربه می‌کنند و ۲.۵ درصد احتمال بروز مرگ و میر وجود دارد و اگر این بیماری به اپیدمی انفجاری تبدیل شود، نگران کننده است.

عرشی در خصوص واکسن این بیماری نیز گفت: واکسن این بیماری در مناطقی که شیوع به صورت گسترده رخ نداده است، تأثیرگذار نخواهد بود.