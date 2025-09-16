به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رئیسی، در نشست خبری که در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت تنها مسئول کنترل بیماری تب دنگی نیست و سایر نهادها نیز باید در این مسیر همکاری کنند، افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات کنترل بیماری تب دنگی، بهسازی و زیباسازی شهری است.

وی ادامه داد: تب دنگی، بیماری کشور ما نیست و بیشتر به آسیای شرقی اطلاق می‌شود و در کشورهای توسعه نیافته بیشتر مشاهده می‌شود؛ بررسی وضعیت شیوع بیماری در کشورهای همسایه نظیر پاکستان نیز این موضوع را تأیید می‌کند، از طرفی کشور ما پس از انقلاب از سایر کشورهای همسایه توسعه یافته‌تر شده است.

رئیسی گفت: مدیریت خدمات شهری و بهسازی محیط تأثیر بسزایی در کنترل این بیماری دارد. مردم نیز با رسیدگی به آب‌های مانده زیر گلدان‌ها و آب زیر کولرها می‌توانند تا حد بسیاری در پیشگیری از این بیماری نقش داشته باشند. دخالت در این موارد از وظایف وزارت بهداشت نیست. مبارزه با تب دنگی باید در اجتماع صورت گیرد.

وی افزود: در کشور ما هنوز مورد مرگ ناشی از ابتلاء به این بیماری ثبت نشده است، در صورتی که در پاکستان به صورت هفتگی گزارش مربوط به مرگ و میر ناشی اژ تب دنگی به روز می‌شود، علت اصلی این وضعیت اقدام پیشرانانه وزارت بهداشت برای صید پشه از سال ۱۳۹۵ است. این در حالی است که اولین مورد بیماری سال گذشته به ثبت رسید.