کدام سرطان با ویروس HPV مرتبط است

سیدموید علویان، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود ۹۹ درصد موارد سرطان دهانه رحم با تیپهای ۱۶ و ۱۸ در ارتباط هستند. این سرطان معمولاً بدون علامت است و فقط از طریق آزمایش پاپ اسمیر و تست HPV در مراحل اولیه قابل شناسایی است. اگر به موقع تشخیص داده شود، یکی از سرطانهایی است که بالاترین نرخ درمان موفق را دارد.
رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران ادامه داد: سرطان دهانه رحم به آهستگی و در سکوت پیشرفت میکند. ممکن است سالها طول بکشد تا سلولهای غیرطبیعی به مرحله سرطانی برسند. در این فاصله، تنها راه شناسایی، انجام غربالگری منظم است.
وی افزود: در مراحل پیشرفتهتر ممکن است علائمی مانند خونریزیهای غیرطبیعی رحم، درد لگن یا ترشحات غیرمعمول واژن ظاهر شود، اما در مراحل اولیه معمولاً هیچ نشانهای وجود ندارد.
علویان گفت: با واکسیناسیون به موقع، چکاپهای منظم و آگاهی از وضعیت سلامت بدن، میتوان از بروز این سرطان پیشگیری کرد یا آن را در مراحل بسیار ابتدایی و قابل درمان، شناسایی کرد.
وی افزود: کشورهایی که برنامههای گسترده واکسیناسیون و غربالگری دارند، توانستهاند نرخ ابتلا به این سرطان را به شکل چشمگیری کاهش دهند. سرطان دهانه رحم نمونهای روشن از این است که چگونه علم پزشکی، اگر به درستی و به موقع استفاده شود، میتواند از فاجعه جلوگیری کند.
