به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات که روزهای ۴ تا ۷ مهرماه برگزار شد، به شرح زیر است:

در وزن ۷۲ کیلوگرم امیرمهدی سعیدی نوا پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر یژکوف از روسیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۴ ادیلوف از روسیه را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر فدوروف از روسیه را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. سعید نوا در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب گارگین گیولومیان از روسیه شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۵ بر ۱ شمس الدینوف از روسیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر ژلداشوف از روسیه را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب کرمان کسیمبتوف از قزاقستان شد به دیدار رده بندی رفت. بویری در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب یوگنی بایدوسوف از روسیه شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرسام محمدی در مبارزه نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب عارف نیفتولایف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم ابوالفضل فتحی تزنگی با نتیجه ۹ بر صفر ژانیبکوف از قزاقستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب شادوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت. فتحی تزنگی در این دیدار با توجه به آسیب دیدگی مقابل یوسف باکیر از ترکیه مبارزه نکرد و پنجم شد.