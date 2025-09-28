دبیر در دیدار با آزادکاران جوان: هدف نهایی مدال طلای المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر با حضور در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی محل اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد جوانان اعزامی به رقابت‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با ملی‌پوشان و اعضای کادر فنی دیدار و گفت‌وگو کرد.



دبیر در ابتدای اردوی آماده سازی و در جمع آزادکاران جوان با تأکید بر اهمیت این میدان بین‌المللی گفت: شما جوانان آینده‌ساز کشتی ایران هستید. این رقابت‌ها فرصتی برای نشان دادن توانایی‌های فنی‌تان است اما مهم‌تر از آن باید غیرت، جسارت و اخلاق یک کشتی‌گیر ایرانی را به نمایش بگذارید. پرچم ایران امانتی است که روی دوش شماست و باید با تمام توان از آن دفاع کنید.



رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به جایگاه ویژه این رشته به‌عنوان ورزش پهلوانی افزود: ما کشتی‌گیر بی‌اخلاق نمی‌خواهیم، ما کشتی‌گیر با معرفت و متعهد می‌خواهیم. رفتارتان، گفتارتان و حتی واکنشتان در میدان نماینده فرهنگ ایرانی و پهلوانی است. هیچ‌وقت چه روی تشک و چه در زندگی کم نگذارید.



دبیر خطاب به آزادکاران جوان ادامه داد: نسل آینده به شما نگاه می‌کند. کشتی‌گیر تیم ملی باید الگوی اخلاق، غیرت و تعهد باشد. مسئولیت‌پذیر باشید و برای نام ایران کشتی بگیرید نه فقط برای مدال؛ نگاه‌تان باید المپیک‌محور باشد؛ همه این رقابت‌ها از جمله قهرمانی آسیا و جهان جوانان فقط مسیر است تا به هدف اصلی یعنی مدال طلای المپیک برسید.



وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مربیان و کادر فنی گفت: همدلی، احترام متقابل و تلاش مستمر سه اصل مهم موفقیت هستند. در بحرین فقط یک کشتی‌گیر روی تشک نمی‌رود شما نماینده یک ملت هستید. با غیرت بجنگید و نمایشی درخور یک قهرمان ایرانی داشته باشید.