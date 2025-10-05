به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فراس المسلماوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که آنچه در رسانه ها مبنی بر عقب نشینی نظامیان آمریکایی از برخی پایگاه های این کشور داخل عراق منتشر می شود واقعیت ندارد.

وی افزود: تنها شاهد اجرای بخشی از طرح باز استقرار نیروهای آمریکایی هستیم اما این طور جلوه داده می شود که آمریکا قصد عقب نشینی دارد.

المسلماوی اضافه کرد: حاکمیت ملی عراق حضور نیروهای خارجی تحت هیچ بهانه ای را قبول نمی کند. آمریکا بر اساس سیاست جا به جایی نیروهای خود در خاک عراق عمل می کند. این کشور برخی مواضع ثانویه را تخلیه کرده و دیگر مواضع مهم را تقویت می کند تا بر حضور نظامی خود در این کشور در سایه افزایش مخالفت های سیاسی و مردمی سرپوش بگذارد.

وی بیان کرد: آمریکا نه تنها قصد عقب نشینی از عراق را ندارد بلکه به دنبال حضور طولانی مدت در این کشور است. ملت عراق گول این بازی های سیاسی را نمی خورد.