کاهش ارزش دلار در بازار جهانی با افزایش احتمال تعطیلی دولت آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با افزایش احتمال تعطیلی دولت آمریکا از ۲ روز دیگر، ارزش دلار در بازار جهانی کاهش یافت.

در واقع قرار است تا ساعاتی دیگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با رهبران دموکرات و جمهوری خواه کنگره این کشور پای میز مذاکره بنشیند و آنها را راضی کند که روند تأمین مالی دولت فدرال را تمدید کنند.

اگر ترامپ نتواند کنگره این کشور را راضی کند از روز چهارشنبه و درست زمانی که قرار است تعرفه واردات خودروهای سنگین، دارو و برخی دیگر از محصولات به آمریکا افزایش یابد، دولت فدرال این کشور تعطیل می شود.

تعطیل شدن دولت فدرال روند گزارش دهی وزارت خانه های این کشور را متوقف می‌کند و موجب می شود که بانک مرکزی آمریکا در نشست آتی خود اطلاعات دقیقی نسبت به روند اقتصادی این کشور نداشته باشد و مجبور شود از داده های موسسات خصوصی استفاده کند.

بازار انتظار دارد که به احتمال ۹۰ درصد نرخ بهره دلار در آمریکا در ماه اکتبر کاهش یابد و به احتمال ۶۵ درصد یک پله دیگر هم در ماه دسامبر پایین بیاید.

ارزیابی بانک مرکزی آمریکا حاکی از آن است که هر هفته ای که دولت فدرال آمریکا تعطیل باشد ۰.۱ درصد از رشد اقتصادی این کشور کم خواهد شد.

شاخص ارزش دلار در معاملات امروز ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۷.۹۵ واحد عقب نشست. ارزش یورو در برابر دلار هم به ۱.۱۷۲۶ دلار رسید.

در معاملات امروز همچنین ارزش دلار در برابر ین ژاپن نیز ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۴۸.۹۲ ین رسید.