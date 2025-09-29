ثبت نام عمره دانشجویی از هفته آینده؛ افزایش دو برابری سهمیه عمره

حجت الاسلام سعید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص برنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ها گفت: با آغاز سال تحصیلی همه دستگاه‌هایی که در فضای دانشگاه، آموزش عالی مسئولیت دارند، تلاش می‌کنند برنامه‌های متنوع و خوبی را تدارک ببینند از استقبال از دانشجویان تا تدارک مراسم‌های جشن نو ورودها.

وی ادامه داد: اما مشخصاً آنچه که در مجموعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ما پیگیری می کنیم این است که در سطح شوراهای فرهنگی دانشگاه ها، یک بسته متنوع از اقدامات را با محوریت جریان‌های دانشجویی و استادی پیشنهاد دهیم و به تصویب برسد.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: دانشجویان و جریان‌های فعال در دانشگاه در اولویت اول هستند که نقش آفرینی کنند اما در کنار تشکل‌ها و جریان‌های دانشگاهی، خود ما در تلاش هستیم که یک اقداماتی هم داشته باشیم، عملیات ثبت نام ازدواج دانشجویی و عمره و عتبات همزمان با آغاز سال تحصیلی شروع می شود.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم در دانشگاه‌های بزرگ از ظرفیت تئاترهای خیابانی برای روایت بعضی از مسائل از جمله جریان جنگ و پیروزی جبهه مقاومت، پیروزی ایران عزیزمان در مقابل رژیم صهیونیستی استفاده کنیم.

وی افزود: درتلاش هستیم که انشالله یک نمایشگاهی را به صورت هماهنگ در تمام کشور برگزار کنیم، مقدمات آن فراهم شده است و در تدارک ارسال آن هستیم به صورت میدانی پوسترهایی را با محتواهای مورد نظرتدارک دیده ایم که در منظر دانشجویان و اساتید قرار بگیرد.

حجت الاسلام کرمی ادامه داد: مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی تبلیغی در محیط خوابگاه‌ها، محیط‌های نماز دانشگاهی، محیط‌های ارتباط دانشجویان با معنویت پیش بینی کرده ایم و تلاش می‌کنیم که یک جریان فراگیری همزمان اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: همچنین در تلاش هستیم یک جشن متمرکز را در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها همزمان با سال تحصیلی جدید برگزار کنیم که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد و البته در تدارک این هستیم که بتوانیم با کمک دانشگاه‌ها جشن‌های گسترده ای را در آغاز سال تحصیلی با هدف نشاط بخشی و ایجاد شادابی در فضای عمومی دانشگاه برگزار کنیم.

حجت الاسلام کرمی درباره ثبت نام عمره دانشگاهیان نیز گفت: ثبت نام عمره دانشجویی نیز از هفته آینده آغاز می شود و نشست خبری آن هفته آینده انجام می شود.

وی افزود: امسال حدود ۸هزار نفر از دانشگاهیان شامل اساتید و دانشجویان به سفر زیارتی عمره مفرده مشرف شوند که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است که البته به شدت بستگی به این دارد که چقدر دستگاه‌ها بتوانند تسهیلات بانکی را تامین کنند، اگر وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاه آزاد بتوانند مثل سال‌های گذشته به موقع، مبلغ مورد نیاز دانشجویان را برای تسهیلات تامین کنند قطعاً شاهد اعزام حداکثری دانشجویان خواهیم بود.