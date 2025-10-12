به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، در گفتوگو با خبرنگار ما، از تمدید مهلت ثبتنام در طرح معنوی عمره دانشگاهیان خبر داد.
وی با اشاره به بازخورد گسترده و استقبال چشمگیر دانشجویان، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور از این برنامه، اظهار داشت: با توجه به درخواستهای مکرر و استقبال پرشور دانشگاهیان، مقرر شد مهلت ثبتنام در این سفر معنوی تا پایان روز ۲۵ مهرماه سال جاری تمدید شود.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در ادامه خطاب به علاقهمندان افزود: کلیه دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم هیأت علمی که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند، میتوانند در این فرصت جدید که تا ۲۵ مهرماه ادامه دارد، از طریق سامانه الکترونیکی لبیک به نشانی www.labbayk.ir برای ثبتنام و تکمیل اطلاعات اقدام نمایند.
حجتالاسلام طاهری با تأکید بر اینکه این فرصت، ارزشمند و تکرارنشدنی است، خاطرنشان کرد: «این تمدید، فرصت مغتنمی است برای آن دسته از برادران و خواهران دانشگاهی که به هر دلیل نتوانستهاند در مهلت اولیه نامنویسی کنند تا در کاروان پرفیض عمره دانشگاهیان حاضر شوند و از برکات این سفر معنوی بهرهمند گردند.»
گفتنی است این مهلت تمدیدشده، به عنوان آخرین فرصت برای ثبتنام در دوره جاری عمره دانشگاهیان اعلام میشود و پس از این تاریخ، امکان نامنویسی وجود نخواهد داشت.
