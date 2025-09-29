بیمارستان دانشگاه آزاد مجوز پذیرش دستیار اورولوژی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با تأیید هیئت بورد تخصصی اورولوژی وزارت بهداشت و سابقه بیمارستان فرهیختگان در حوزه اورولوژی و پیوند کلیه، نخستین گروه رزیدنتی جراحی کلیه و مجاری ادراری–تناسلی در مهرماه ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرد.

بر همین اساس جلسه معارفه نخستین گروه رزیدنتی اورولوژی با حضور رئیس، معاون درمان، معاون آموزشی و اعضای هیأت علمی گروه اورولوژی در این بیمارستان آموزشی–درمانی فرهیختگان برگزار شد.

بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی با پشتوانه بیش از پنج سال فعالیت تخصصی در زمینه اورولوژی و پیوند کلیه، موفق به اخذ مجوز پذیرش دستیار از سوی هیأت بورد تخصصی اورولوژی وزارت بهداشت شد. بر همین اساس، در مهرماه سال جاری برای نخستین بار سه دستیار تخصصی در رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری–تناسلی جذب و به جمع خانواده آموزشی–درمانی بیمارستان پیوستند.

این رویداد نقطه عطفی در توسعه علمی و آموزشی بیمارستان فرهیختگان به شمار می‌رود و زمینه‌ساز ارتقای خدمات تخصصی اورولوژی و تربیت نیروی انسانی کارآمد برای آینده نظام سلامت کشور خواهد بود.