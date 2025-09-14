به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، جلسه‌ای با هدف ساماندهی و هماهنگی در خصوص نحوه پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی بالینی بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، صبح شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ به ریاست علیرضا خوشدل، رئیس دانشگاه، در ساختمان ستادی برگزار شد.

در این جلسه در راستای اجرای بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و با محوریت جداسازی پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی بالینی بیمارستان‌ها از حوزه ستادی و انتقال آن به خود بیمارستان‌ها به دستور صریح و موکد ریاست عالی دانشگاه تشکیل شد.

در این نشست، نمایندگان سه بیمارستان دانشگاه شامل بیمارستان فرهیختگان، بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) و بیمارستان بوعلی، به همراه مدیران متناظر حوزه ستادی حضور داشتند و ابعاد مختلف اجرایی این تصمیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبات جلسه، مقرر شد از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۴ محاسبه و پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی بالینی به صورت مستقیم توسط هر یک از بیمارستان‌ها انجام گیرد. همچنین دانشگاه متعهد شد شهریه دانشجویانی که جهت آموزش به این مراکز اعزام می‌شوند را به‌صورت ماهانه و متناسب با حجم فعالیت‌های آموزشی به حساب بیمارستان‌ها واریز کند.

از دیگر مباحث مطرح‌شده در این جلسه، ضرورت به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط برای مکانیزه‌سازی فرآیند پرداخت‌ها بود که مقرر شد تغییرات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعمال شود. با این تصمیم، از شهریورماه ۱۴۰۴ نظام پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی بالینی در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به‌طور رسمی بر اساس بخشنامه جدید اجرایی خواهد شد.