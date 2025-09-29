بررسی نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی و بازرگانی و کمیسیون زیربنایی و تولیدی با حضور محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی، اعضای کمیسیون های اقتصادی و زیربنایی مجمع و نماینده بانک مرکزی در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد.

در این نشست، کلیات گزارش تهیه شده در دبیرخانه مجمع درخصوص «نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی با هدف مهار ابرچالش های کشور» ارائه و نحوه انتخاب ابرچالش های کشور (هفت ابرچالش کنونی و هفت ابرچالش نوظهور و پیش رو) از بین حدود ۱۰۰ چالش اقتصادی، عوامل زمینه ای و کلیدی و بنیادین ایجادکننده و تشدیدکننده هرکدامیک از ابرچالش-های اقتصادی، و اصلاحات ساختاری و نهادی پیشنهادی برای مهار و حل این ابرچالش ها تبیین و نقشه راه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی با هدف حل ابرچالش های کشور ارائه شد.

در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون مشترک نظرات و دیدگاههای خود را درخصوص نقشه راه نظارتی تنظیم شده و نیز نحوه اثربخشی نظارت بر حسن سیاستهای کلی درجهت حل ابرچالش های کشور بیان داشتند.

در پایان جلسه نسبت به کلیات این نقشه راه طراحی شده رای گیری شد و با نظر موافق اکثریت اعضاء، مقرر گردید این نقشه راه نظارت در جلسه آتی هیات عالی نظارت مجمع ارائه و در صورت تصویب، در دستور کار قرار گیرد و تلاش شود با بهره مندی از ظرفیت هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتخاذ رویکرد نظارت مستمر و معطوف به حل مسئله و با تعامل و همکاری مجلس و دستگاههای اجرایی، چالش های اصلی اقتصاد کشور مرتفع شوند.